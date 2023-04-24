Старо-крымский блогер поплатился за глумление над ВС РФ

Любовь Смирнова .  
24.04.2023 19:57
  (Мск) , Старый Крым
Просмотров: 157
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Житель города Старый Крым заплатит штраф 45 тысяч рублей за публикацию видеозаписей в сети «Одноклассники».

50-летний мужчина репостил видеоролики, дискредитирующие российскую армию и президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Житель города Старый Крым заплатит штраф 45 тысяч рублей за публикацию видеозаписей в сети...

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По информации Кировского районного суда, 24 января этого года мужчина разместил в социальной сети «Одноклассники» на своей персональной странице ссылку на видеозаписи «Позор армии РФ. Путину больше нечем успокаивать россиян» и «Россия напала на Украину», «КА 52 можно сбить одной пулей», «Второй удар по крымскому мосту», тем самым совершил действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

«Свою вину в совершении инкриминированного административного правонарушения виновный в суде признал и раскаялся в содеянном», – уточнили в пресс-службе инстанции.

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