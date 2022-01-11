Стародубцев: Россия показала, кто в доме хозяин, но Эрдоган уже влез с ногами в Казахстан

11.01.2022  19:45 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, Конфликт, Общество, Политика, Россия, русофобия, Турция


Россия в данное время показала всему миру, «кто в доме хозяин», быстро организовав ввод войск в Казахстан, но при этом, войска уйдут, а латиница в Казахстане останется так же, как и останутся многочисленные турецкие агентства «мягкой силы».

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил эксперт по востоку Иван Стародубцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в данное время показала всему миру, «кто в доме хозяин», быстро организовав ввод...

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По словам Стародубцева, исламизация Казахстана происходит быстрыми темпами, и большие усилия к этому прилагает Турция.

«Понятно, что Турок беспокоит, не вернется ли Казахстан с латиницы опять на кириллицу. Они в видении 2040 написали о том, что страны-участницы Организации тюркских государств, это цитата чуть ли не дословная, приведут свои алфавиты к единому знаменателю.

Более того, они приведут даже терминологию, и терминологически будут языки сближать между собой для лучшего взаимопонимания. Это как раз очень длинная история и имеет значение…

Они совершенно справедливо полагают, что сближение языков, сближение алфавитов – это очень большой задел на будущее. Да, хорошо, условно сейчас Россия, ОДКБ – стремительно зашла в Казахстан, показала, кто в доме хозяин. Сейчас она из него уйдет, но там останется и латиница, там останутся и турецкие агенства мягкой силы, там останется это все, и оно продолжит работу.

Да, на этом участке истории Россия показала, кто в доме хозяин, но…», – заявил Стародубцев.

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