22.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, США, Украина
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Старому Кучме поручено затягивать конфликт в Донбассе

Экс-президент Леонид Кучма взял на себя миссию по затягиванию войны на Донбассе. Соответствующие директивы поступили украинской верхушке извне – от американцев.

Об этом в эфире YouTube канала «Ukrlife.TV», заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «формулы Штайнмайера». Мне кажется, что, все-таки, сейчас совокупность тех сил, которые влияют на Украину извне, приводит к тому, что у нас происходит неразбериха. Соответственно, во многих ситуациях нам приходится выходить из той или иной ситуации, придумывать различные обстоятельства.

Кучма взял на себя очень непопулярную миссию. С точки зрения тех, кто хочет восстановления мира в Украине. Непопулярную миссию затягивать процесс. Потому, что процесс затягивается.

В октябре «формулу Штайнмайера» все-таки подпишут. У Кучмы есть директивы, он взял на себя эту миссию. Как в детском стишке, где дедушка бросил гранату в окно, он старый, и ему все равно», – сказал Бондаренко.

Он пояснил, что продолжение конфликта выгодно США, стремящихся не допустить сближения России и ЕС,  а также последующей отмены санкций.

«Зачем Штатам решение этого конфликта сегодня? Зачем сближение Европы? Этот конфликт еще может длиться несколько лет.

Пока будет длиться конфликт с Россией, никто не снимет санкции, а пока США будут заниматься другими вопросами. Будут вести переговоры с Россией относительно Ирана, относительно Китая, относительно других горячих точек.

Поэтому сегодня Зеленскому приходится разрываться между теми силами, которые фактически привели его к власти, а это европейские силы, и разрываться между Европой и США», – отметил Бондаренко.

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