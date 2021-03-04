Старость не радость: Горбачёв заголосил на мове

04.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал аудиозапись, сделанную во время празднования 90-летия экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Во время застолья юбиляр исполняет песню на украинском языке на стихи Тараса Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Венедиктов сообщил, что с Горбачевым они уже «договорились начать подготовку к празднованию его 99-летия».