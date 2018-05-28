28.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Старожил украинской политики не понимает, с чем Порошенко идти на выборы

У нынешнего президента Украины и его окружения нет стратегии остановки падения экономики страны.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший замсекретаря СНБО Украины Степан Гавриш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с войной мы потеряли 22 процента ВВП. У нас, к примеру, ВВП, который составлял приблизительно 180 миллиардов долларов, сейчас составляет где-то 94 миллиарда, то есть, упал вдвое. И мы не нашли стратегии его восстановления», – заявил политик.

«Я не понимаю, с чем президент пойдёт на выборы. Я не понимаю, о чём может отчитываться премьер-министр, поскольку у нас нет никаких шансов, чтобы мы изменили этот «тренд» на ухудшение ситуации. Посмотрите, у нас постоянное соревнование с Национальным банком по девальвации гривны!», – добавил Степан Гавриш.