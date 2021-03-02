Старший сын Лукашенко попал в опалу?

03.03.2021, Москва, Андрей Савельев

В Белоруссии появился еще один президент. Еще в девяностых Лукашенко запретил называть этим словом какие-либо должности в стране, кроме собственной. Исключение было сделано разве что для должности президента Национального олимпийского комитета, однако, поскольку эту должность занимал все тот же Лукашенко, он оказался не в обиде.

НОК Лукашенко возглавлял с 1997 года, сохраняя все это время эксклюзивный статус дважды президента. В пятницу, 26 февраля одним президентом в Белоруссии стало больше – главой НОК стал старший сын Лукашенко Виктор. А позавчера ему было присвоено звание генерал-майора запаса. Независимые СМИ отреагировали на это соревнованием на самый оригинальный заголовок и рассуждениями о том, что в республике запущен механизм престолонаследия.

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Но во время собственного избрания на заседании Олимпийского собрания Виктор Лукашенко вовсе не выглядел счастливым наследником. И, если вдуматься, оснований для плохого настроения у него было достаточно. По сути, в НОК мало что изменилось. Лукашенко-младший занимал там должность первого вице-президента и давно уже реально руководил комитетом. Избрание только закрепило существовавший статус-кво.

А вот в статусе самого Виктора Лукашенко изменилось очень многое. Будучи избранным президентом НОК, он утратил должность помощника президента страны по национальной безопасности, которую занимал аж с 2005 года. Формально это было объяснено тем, что Лукашенко – младший не может совмещать руководство Олимпийским комитетом с государственной службой. Но как тогда быть с тем, что Лукашенко-старший почти 24 года руководил НОК, будучи самым главным из госслужащих? В общем, дело ясное, что дело темное.

Будучи помощником отца по национальной безопасности, Виктор Лукашенко по должности был обязан осуществлять координацию силовиков, однако после выборов, когда именно роль силовых структур стала решающей, он «пропал с радаров» и практически не появлялся в медиа, не делал громких заявлений, не бегал с отцом вооруженный перед Дворцом Независимости, не появлялся на пропагандистских автопробегах, практически не показывался на телеэкранах. В то самое время, когда, по логике событий, он должен был оказаться в центре внимания, он исчез.

Разумеется, никакой координацией действий силовиков он в это время не занимался. Напротив, в послевыборный период руководство силовых структур было полностью заменено на новых людей, продемонстрировавших готовность выполнить абсолютно любой приказ. Роль силовиков в белорусском государстве заметно усилилась, но механизм их координации был перекроен и сейчас полностью завязан на Лукашенко-старшего. Виктору в этом механизме места не нашлось и 26 февраля этот факт был закреплен юридически. «Со всеми вытекающими обстоятельствами, – как не преминул отметить Александр Григорьевич.

Осенью по белорусским телеграм-каналам ходили упорные слухи о разладе в первой семье. Говорилось, что сыновья Лукашенко и, в первую очередь, Виктор не поддержали отца, занявшего исключительно жесткую позицию и сделавшего ставку на насилие в отношениях с оппозиции. Некоторые даже утверждали, что Виктор убеждал отца пойти на переговоры и уйти в отставку.

Так это или нет, разумеется, достоверно узнать нельзя. Все, что касается Лукашенко и его семьи в Белоруссии – тайна за семью печатями. И о происходящем, как в кремлинологии советских времен, можно догадываться по косвенным признакам. И сейчас эти признаки очень красноречивы. Старший сын бессменного президента Белоруссии, долгое время возглавлявший рейтинги вероятных преемников, лишился важного государственного поста, получив взамен почетный, но практически не имеющий политического значения пост президента Национального олимпийского комитета и генеральские погоны впридачу.

Уж очень это похоже на опалу. По-отечески мягкую, красиво обставленную, но опалу. Из одного из самых влиятельных белорусских чиновников Виктор Лукашенко фактически стал «свадебным генералом».