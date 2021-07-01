Стартовал процесс потери Украиной большей части ее территории

01.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

С сегодняшнего дня на Украине вступает в силу закон о рынке земли, который разрешает ее продажу через аукцион. Фактически это означает, что украинские черноземы, которые составляют 72% территории страны, могут уйти под контроль иностранных собственников.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила лидер ВО «Батькивщина», экс-премьер Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня начинает действовать антиконституционный закон о распродаже сельскохозяйственной земли. Вы знаете, что этот закон нарушает минимум 22 статьи Конституции Украины. Этот закон о распродаже сельскохозяйственной земли предусматривает прямо с 1 июля право банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственной землей. Это означает, что иностранцам позволяется владеть сельскохозяйственной землей», – сказал политик.

«В этом законе с 1 июля прекращается право постоянного пользования землей для наших аграриев. Это фермеры, люди, которые имеют огороды, наука аграрная. То есть вычёркивается фермерство вообще из жизни», – подчеркнула депутат.

«С 1 июля начинает действовать аукцион, где просто деньги, а не национальный интерес и не развитие фермерства будет решать, кому будет принадлежать земля, кому земля будет приносить прибыль. С 1 июля с землей позволено вести себя как вандалам – снимать верхний слой земли, черноземов, полностью исключается государство из любых функций, которые контролируют использование земли, запрещается любой экологический контроль. Это все вычеркнуто из земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины начинает уходить из Украины», – заявила Тимошенко.