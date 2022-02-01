Стартовало строительство газопровода между Сербией и Болгарией

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Строительство газового интерконнектора между Сербией и Болгарией, который протянется от Ниша до Димитровграда, стартовало сегодня.

Протяженность сербской части газопровода в Сербии составит 109 километров, завершить проект намереваются к октябрю 2023 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На церемонии начала строительства присутствовали премьер-министр Сербии Анна Брнабич, министр энергетики Болгарии Александр Николов, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович, министр европейской интеграции Ядранка Йоксимович, директор «Сербиягас» Душан Баятович.

Общая протяженность двустороннего газопровода через обе страны составит 170 километров, сербской его части – 109 километров, он будет рассчитан на пропускную способность в 1,8 миллиарда кубометров газа в год, работы по его прокладке планируют завершить к октябрю 2023 года.

Общая стоимость проекта составляет 85,5 миллионов евро, из которых 25 миллионов – кредит Европейского инвестиционного банка, 49,6 миллионов евро – средства европейских фондов, а остальные 11 миллионов евро будут предоставлены из бюджета Сербии и «Сербиягас».

Соглашение о финансировании газопровода было подписано в мае прошлого года министром финансов Сербии Синишей Мали и вице-президентом Европейского Инвестиционного Банка по Западным Балканам Лиляной Павловой, которые тогда заявили, что интерконнектор чрезвычайно важен для граждан Сербии и является одним из приоритетных проектов ЕС, соединяющих Центральную и Восточную Европу.