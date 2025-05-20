Старуха-Европа осталась у разбитого корыта, рыбка американских денег уплыла на восток – Кедми
Европе не хватит оружия и производственных мощностей на полноценное снабжение ВСУ, тем более в условиях, когда США выходят из региона.
Об этом на канале «Взгляд из Болгарии» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Хочу напомнить тот случай, о котором стараются забыть – объединенная Европа, НАТО, атаковали Ливию. Убили Каддафи, начали бомбардировки. И что произошло через месяц? НАТО обратилась к Соединенным Штатам и сказали: «Вы понимаете, а у нас бомбы кончились». У великой НАТО против «огромной» Ливии под носом не хватило оружия.
То есть проблема достаточного количества и качества вооружения, чтобы вести конфликт, она является решающей. И Соединенные Штаты посчитали, что возня с хуситами по какой-то проблеме, не имеющей прямого отношения к безопасности Штатов, сжирает их военные запасы, которые им нужны для более серьезных дел», – сказал Кедми.
Он подчеркнул, что в таких условиях Европе тем более не хватит оружия на снабжение ВСУ.
«Что же говорить о Европе? У них есть возможность снабжать Украину оружием и деньгами, если будут продолжаться военные действия? А ответ один – нет. Денег нет, оружия нет. И самое главное то, что сейчас происходит в Европе – в Германии, в Румынии, во Франции, нет политических условий для того, чтобы мобилизовать свои страны, за счет населения своих стран снабжать Украину деньгами и оружием. Этот ресурс, похоже, выработан.
Они остались как в сказке Пушкина – старуха у разбитого корыта. Старуха-Европа сидит у разбитого корыта. Всё кончилась, золотая рыбка уплыла на Ближний и Дальний Восток», – подытожил Кедми.
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