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На фронте у ВСУ наметился очередной оперативный кризис. Так, одним из наиболее проблемных для украинского командования стало Константиновское направление между Красноармейском (Покровском) и Дзержинском (Торецком).

Украинские источники называют ситуацию критической, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник физически перерезал трассу Покровск-Константиновка и впервые за всю войну смог закрепиться за дорогой на юго-западе Новой Полтавки. Так же противник смог пересечь трассу севернее Воздвиженки и войти на юго-восточные окраины Малиновки возле известной развязки силами 39 бригады ВС РФ, переброшенной сюда с кураховского направления и после восстановления введенной в бой. Именно передислокация свежих резервов позволила русским спустя длительное время после неумолимых попыток прорвать фланг и зайти за «ленту» трассы», – описывает ситуацию паблик 46-й бригады ВСУ.

При этом опубликованная еще вчера ВСУшниками карта устарела – Новоеленовка уже освобождена, что подтверждают кадры с российскими флагами в селе.

Более того, осинтер Анатолий Радов отмечает:

«Наши штурмовики расширили зону контроля северо-восточнее Новоеленовки».

Грустит и украинский волонтер и ВСУ отпетый русофоб Богдан Миошнокв, прогнозировавший, что российское наступление выдохнется еще осень прошлого года.

«Враг имеет успехи и существенно вклинился в глубину нашей обороны за последние 3 недели на юго-западных подходах к городу. Наши воины пытаются стабилизировать ситуацию и уравнять оборонительные порядки. Пока все очень сложно. 8-я армия неприятеля была существенным подкреплением. К сожалению, некоторые думали, что эта орда попрет немного в другое место, но не угадали», – пишет Мирошников…

Продвижение здесь грозит выходом в тыл гарнизону ВСУ в Константиновке.

«Освободив Новоеленовку, наши войска движутся на север – к Константиновке. Отсюда до города остается около 20 километров. На данном участке уже есть некоторое продвижение. После освобождения Новоеленовки нашим подразделениям открылась дорога в направлении Яблоновки и Александро-Калиново. Их освобождение поставит в крайне опасное положение группировку ВСУ, расположенную южнее, между уже перешедшим под российский контроль селом и Дзержинском (Торецком). К юго-западу от Новоеленовки российские подразделения продолжают штурмовые действия в Новой Полтавке и Малиновке, освобождение которых также означает выход наших войск к трассе Красноармейск-Константиновка», – пишет портал «Военное обозрение».

В то же время ВСУ попытались снова прорваться в Курскую область, предприняв атаку на приграничное село Теткино в Глушковском районе. Проблема этого населенного пункта в том, что он с трех сторон окружен подконтрольной киевскому режиму территорией, что можно увидеть на карте, составленной Радовым.

Поэтому оборонять Теткино непросто. Судя по кадрам объективного контроля, группам ВСУ удалось зайти в село – они были замечены у жд-станции. Ряд источников утверждает, что их выбили. Тем не менее накаты со стороны Украины здесь продолжаются.