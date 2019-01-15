Старые песни о главном: Украина опять заговорила о производстве самолетов “Руслан”

15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинское государственное предприятие «Антонов» намерено возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов первый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко, пишет профильное издание ЦТС.

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Сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.

«Мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета. И надеемся, что она будет окончательно принята инженерной и конструкторской группой „Антонова“, чтобы в этом году начать сборку первого самолета», — отметил Омельченко.

При этом, подчеркнул он, сборка будет осуществляться без использования российских комплектующих.

Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний транспортный самолет советской разработки ОКБ О. К. Антонова. Первый полет выполнил 24 декабря 1982 года.

В июле прошлого года сообщалось, что «Антонов» и подразделение компании Boeing — компания Aviall, подписали договор об общих условиях по взаимодействию в производстве самолетов «Ан». Согласно документу, американская компания будет закупать и поставлять для «Антонова» широкую номенклатуру комплектующих изделий для серийного самолетов и обеспечивать их послепродажную поддержку.