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Факт: Израиль нанес ракетный удар по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. В результате разрушено консульство исламской республики. Погибли не менее 13 человек, среди них – семь иранских военных советников, в том числе двое высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции, и шесть сирийцев.

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И, что? Какова реакция «мировой общественности»? Тех самых – «цивилизованных» стран? Реакция удивительная. Госдеп США попросту воздержался от комментариев. Подумаешь, иранцев-сирийцев убили, дипмиссию страны-члена ООН уничтожили. В Белом доме заявили, что не знали о готовящейся атаке по Дамаску. Не знали, так уже узнали. Можно, что-то более внятное произнести, свою позицию озвучить? А, так это и есть позиция… Однако при этом Штаты усилили меры безопасности и на своей территории, и в своих дипмиссиях по всему миру. Чует, собака…

Представитель дипслужбы ЕС Петер Стано сообщил, что ЕС глубоко встревожен ударом Израиля по дипломатическим зданиям Ирана. Насколько глубоко? Так, что кушать не может? Озабоченность не означает осуждения. И уж тем более введения санкций против страны-агрессора.

Генсек ООН Антониу Гутерриш пошел дальше – осудил удар Израиля по консульству Ирана. Но никаких предложений ввести санкции, отстранить сборную Израиля от участия в Олимпийских Играх не прозвучало.

Какие выводы напрашиваются сами собой? К международному праву взывать убийц и международных государственных террористов из Израиля, США, Британии, Украины – бессмысленно. Международное право Запад убил ещё в 1999 году бомбардировками Югославии.

Но прикладной смысл Израиль своей атакой донёс всем: дипломатическая неприкосновенность во время войны не действует. Её нарушение ненаказуемо.

Так что, теперь для России целями для уничтожения «центров принятия решений» на Украине становятся конкретные диппредставительства и миссии различных государств международных организаций? Например, посольство США в Киеве, находящееся по адресу ул.Авиаконструктора Игоря Сикорского (бывшая Танковая), 4. Или посольства Британии, Германии, представительства ЕС и НАТО. И не только на Украине.

Ведь если бы не они, то и нацистский режим в Киеве уже издох. На их протезах и инъекциях он держится.

В начале СВО посольства всех западных стран сбежали – кто в Польшу, кто во Львов. Потом вернулись. Не поторопились ли с возвращением? С другой стороны, а на новом месте они считали, что находятся в безопасности? Напрасно. Для «Кинжала» большой разницы нет – Киев или Варшава, или Львов.

Стоит им также напомнить, что вопрос «а нас за шо?» считается риторическим и не предполагает на него ответ.