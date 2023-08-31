Старые западенские корни утянули крымского экстремиста за решётку

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Керчанин проведет неделю за решеткой за размещение фотографий трезубца и флага Украины в «Одноклассниках».

Такое решение принял Керченский городской суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации суда, 61-летний житель Керчи опубликовал у себя на странице в соцсети фотоизображение «Трезубца» и девушки с флагом Украины, а также имеется надпись «Слава Украине».

«Согласно заключению специалиста, указанные изображения являются символикой и атрибутикой, ранее использовавшаяся организацией украинских националистов (ОУН), члены которой активно сотрудничали с нацисткой Германией, а деятельность самой организации запрещена на территории Российской Федерации», – говорится в пояснении суда.

К аресту на 10 суток и штрафу в 30 тысяч рублей приговорен уроженец Западной Украины, а ныне житель поселка Приморский под Феодосией Сергей Мельник. 36-летний мужчина публиковал в запрещенной сети Instagram символы и лозунги в поддержку нацисткой Украины, в личных беседах критиковал страну, дискредитировал армию. На видео, размещенном в группе «Крымский СМЕРШ», мужчина признает свою вину.