«Старый Бобик Саакашвили» с первых же дней начнёт подсиживать Шмыгаля и всё разрушит – Соколовская

23.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нормальная, спокойная, технократическая работа украинского правительства будет разрушена с приходом на должность министра по реформам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила известная по своим русофобским высказываниям на российских ток-шоу киевская журналистка Янина Соколовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это просто диверсия, человек-диверсант! Саакашвили. Который – разрушит всю ту нормальную работу в правительстве, которая была. Он всё переворошит, со всеми переругается, сделает миллион твитов, постов, ещё чего-то в Telegram – нагадит всюду!

И на этом нормальная, спокойная, технократическая работа будет разрушена, и премьеру будет очень-очень трудно – я хочу напомнить, что это единственный позитив, который я нашла в работе Зеленского (назначение на пост премьера Дениса Шмыгаля – ред.)», – заявила Соколовская.

«Когда принимаешь лекарство, надо понимать побочные и летальные эффекты. Если сейчас этот деструктор запускается в правительство, то он рушит нормальную работу. Он начнёт подсиживать Шмыгаля и делать свою политическую карьеру, ему это очень важно, он же лидер, он не командный игрок, он тут не вырос и так далее. Это нужно понимать.

Он будет подстёгивать себя, может он будет проводить какие-то американские истории, может он будет делать что-то своё… Но на пользу, на команду, на эту хрустальную ситуацию, которая сейчас у нас в экономике, которая подорвана мировым процессом это болезни, – тут каждый шаг должен быть осторожным!

А такая деструкция, когда она запускается, ничего осторожного не будет. Будет мастер-разрушитель. Когда ты говоришь, что он изменился – не может он измениться, старый Бобик фокусам не учится», – добавила журналистка.