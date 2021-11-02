Старый мировой порядок рухнул. Новый создать не получается

02.11.2021 09:57 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Уровень согласия между ведущими странами сегодня крайне низок, что не позволяет эффективно управлять человеческим развитием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет председатель совета фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он убежден, что проходивший в Риме саммит «большой двадцатки» оставил без ответа главный вопрос.

«И вопрос этот в том, насколько страны «двадцатки» готовы все вместе, открыто и честно, сознательно заняться созданием мирового порядка. Старый ведь в самом деле разрушился. Новый возникает стихийно как результат конкуренции между странами и различного рода их объединениями. По всей видимости, ни у кого всеобъемлющего плана нет (может и есть какие-то тайные или хитрые мечты, но это не в счет)», – отмечает автор.

По его мнению, «двадцатка» теоретически обладает ресурсом, чтобы хотя бы попытаться направлять процесс мирового развития и формирования нового мирового порядка.

«Обладает, но пока не использует этот ресурс. И нынешний римский форум показал, что уровень согласия между странами критически низок и для эффективного управления мировым развитием его не хватает», – подчеркивает эксперт.

«И еще. Вообще-то странно видеть кортеж из 85 лимузинов Джо Байдена в Риме, доставляющих президента США для разговоров о климате. А в Глазго больше или меньше будет? Так, деталь…», – добавляет Быстрицкий.