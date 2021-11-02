Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
02.11.2021 09:57 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия
Просмотров:

Старый мировой порядок рухнул. Новый создать не получается

Уровень согласия между ведущими странами сегодня крайне низок, что не позволяет эффективно управлять человеческим...

Уровень согласия между ведущими странами сегодня крайне низок, что не позволяет эффективно управлять человеческим развитием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет председатель совета фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он убежден, что проходивший в Риме саммит «большой двадцатки» оставил без ответа главный вопрос.

«И вопрос этот в том, насколько страны «двадцатки» готовы все вместе, открыто и честно, сознательно заняться созданием мирового порядка. Старый ведь в самом деле разрушился. Новый возникает стихийно как результат конкуренции между странами и различного рода их объединениями. По всей видимости, ни у кого всеобъемлющего плана нет (может и есть какие-то тайные или хитрые мечты, но это не в счет)», – отмечает автор.

По его мнению, «двадцатка» теоретически обладает ресурсом, чтобы хотя бы попытаться направлять процесс мирового развития и формирования нового мирового порядка.

«Обладает, но пока не использует этот ресурс. И нынешний римский форум показал, что уровень согласия между странами критически низок и для эффективного управления мировым развитием его не хватает», – подчеркивает эксперт.

«И еще. Вообще-то странно видеть кортеж из 85 лимузинов Джо Байдена в Риме, доставляющих президента США для разговоров о климате. А в Глазго больше или меньше будет? Так, деталь…», – добавляет Быстрицкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть