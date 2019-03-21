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21.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Старый нацик обвинил Порошенко в работе на Кремль

Президенту России Владимиру Путину якобы выгоднее всего видеть во главе Украины Петра Порошенко.

Таким мнением в эфире телеканала «ZIK» поделился ветеран украинского националистического движения Степан Хмара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва спит и видит, как Порошенко остался президентом Украины, потому что больше никто так не способствует планам Путина. Порошенко способствует лучшему восприятию пятой колонны в стране, в том числе и гауляйтеру Путина Медведчуку. А также он способствует российскому бизнесу, ведь в стратегических отраслях самые серьёзные позиции занимает именно российский бизнес», – отметил Хмара.

По его мнению, именно Порошенко виноват в том, что якобы российские войска вошли в Донбасс, а потом окружили и взяли в котёл части ВСУ.

«Начинать надо с так называемого перемирия в июне 2014 года, которое он сначала объявил на неделю, а потом продлил ещё на неделю. Порошенко приехал из Нормандии и объявил, что это его план – перемирие на неделю, и потом его продлили ещё на неделю. За это время разведка доносила, что в Донецк заходили российские танки, завозили артиллерию, но была команда «Не трогать»…

Когда российские войска окружали Иловайск, он тут занимался парадом и держал возле себя начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ Муженко и министра обороны, я хорошо это помню. И более того, как брехали, что «сразу танки пойдут туда на помощь». Никакая помощь не пришла», – вспомнил старый националист.

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