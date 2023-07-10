«Старый трюк!»: Украине НАТО не светит, смиритесь – Табах

Вадим Москаленко .  
10.07.2023 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Постоянные политические интриги с перспективой вступления в НАТО для Украины – это старый трюк спецслужб, чтобы держать общество в напряжении и надежде, а потом резко лишить этого, чтобы сломать волю к сопротивлению.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бывший представитель НАТО в Москве, советский эмигрант Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Постоянные политические интриги с перспективой вступления в НАТО для Украины – это старый трюк...

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«Я не знаю, почему здесь такие огромные ожидания от тех, кто вас обманет. Помните, эти ожидания после митингов НАТО каждый раз по Украине – перевернём землю с небом, всё сделаем, всё дадим – вот этот хайп, хайп, хайпожёрство это? Никак не нажрутся!

Давайте так: Венгрия в этот раз проголосует за приём Украины в НАТО? [Конечно, нет!] Всё! О чём дальше разговор может идти? Всё, забыли, зачем вы отвлекаетесь на это? Оружие нужно. Сейчас вас в НАТО не примут! Просто одна страна, которая не проголосует, а там будет больше, чем одна страна. Многое зависит от США.

Поэтому всё это отвлекающие манёвры, это вас опять кормят надеждой какой-то, а потом эту надежду у вас отберут – старый кгбшный и эсесовский трюк. Постоянно это делать, чтобы люди потеряли инициативу, чтобы люди потеряли веру, чтобы люди потеряли желание бороться дальше. Старый трюк!», – вещал он.

«Слушайте, Израиль, Япония, Южная Корея – все эти страны не в НАТО. Ничего, живут нормально, и враги их боятся. И Украина так же будет. Будет в НАТО – не будет в НАТО, это потом. Сейчас у нас есть более острые проблемы», – трепался Табах.

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