Старый вашингтонский «ястреб» советует Украине уйти из Курской области
Бывший советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что ВСУ должны покинуть Курскую область, пока «победа не превратилась в поражение».
Об этом он заявил в интервью британской радиостанции «Таймс радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос в том, сможет ли Украина удержать эту позицию внутри России, или ей лучше, показав, что она может пробить российскую оборону очень существенным образом, отступить и сконцентрироваться на продолжающемся конфликте внутри Украины. Важно, чтобы это не заняло много времени. Иначе можно одержать победу и превратить ее в поражение», – сказал Болтон.
Он также считает, что единственное, что Запад должен запрещать Украине делать с предоставленным ей оружием, это бить ракетами по Москве.
«Есть некоторые виды конечного применения оружия, которые бы мы хотели контролировать. Например, будет ли применена ракета больше дальности против Москвы. Это то, в чем мы были бы заинтересованы. Но было бы в высшей степени лицемерно утверждать, что Украина вторглась без провокации и теперь вынуждена вести боевые действия на своей собственной территории», – сказал Болтон.
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