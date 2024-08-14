Старый вашингтонский «ястреб» советует Украине уйти из Курской области

Елена Острякова.  
14.08.2024 13:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Бывший советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что ВСУ должны покинуть Курскую область, пока «победа не превратилась в поражение».

Об этом он заявил в интервью британской радиостанции «Таймс радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что ВСУ должны...

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«Вопрос в том, сможет ли Украина удержать эту позицию внутри России, или ей лучше, показав, что она может пробить российскую оборону очень существенным образом, отступить и сконцентрироваться на продолжающемся конфликте внутри Украины. Важно, чтобы это не заняло много времени. Иначе можно одержать победу и превратить ее в поражение», – сказал Болтон.

Он также считает, что единственное, что Запад должен запрещать Украине делать с предоставленным ей оружием, это бить ракетами по Москве.

«Есть некоторые виды конечного применения оружия, которые бы мы хотели контролировать. Например, будет ли применена ракета больше дальности против Москвы. Это то, в чем мы были бы заинтересованы. Но было бы в высшей степени лицемерно утверждать, что Украина вторглась без провокации и теперь вынуждена вести боевые действия на своей собственной территории», – сказал Болтон.

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