Старый ястреб едет выстраивать в шеренгу Зе-команду шоуменов

04.05.2020, Москва, Максим Карпенко

США назначают на должность посла на Украине 71-летнего генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона, руководившего центром переподготовки военных и политиков из стран бывшего СССР, а также экс-военного атташе посольства США в России.

Его кандидатуру еще должен поддержать Сенат США. Однако о том, что это произойдет, «ПолитНавигатор» писал еще в декабре прошлого года.

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Назначение Дейтона не прибавит оптимизма в российско-украинских отношениях – отставной генерал будет следить за тем, чтобы официальный Киев проводил проамериканскую политику и реформировал армию по стандартам НАТО, заявил политолог Армен Гаспарян.

«Когда Украина постоянно талдычит, что она является жертвой невиданной в мире агрессии, гибридной оккупации и так далее, никаких других мыслей по этому поводу нет, то логично для поддержания их морального духа назначить человека в прошлом военного.

Плюс, к тому, чтобы все-таки иметь точное представление о том, что происходит на Украине. Потому что штатскому гораздо проще запудрить мозги, нежели человеку военному.

С другой стороны, понятно, что он будет следить за переформатированием украинской армии под некую модель Северо-Атлантического Альянса, будет много обещать и будет классическим ястребом на этой должности», – заключил Гаспарян.