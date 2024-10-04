«Стать частью РФ» – киевский пропагандист озвучил единственный способ не прогнуться под поляков

Если Украина хочет стать частью Европы, то ей придётся подчиняться польским и венгерским требованиям и взглядам на историю.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил не скрывающий свою нетрадиционную сексуальную ориентацию киевский телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Нам в любом случае придётся этот вопрос с Польшей решать. Но он не ближнего будущего, потому что процесс вступления в ЕС занимает до 10 лет. Мы не знаем, какой будет ситуация в 30-33 гг. Польша чётко говорит, что тема эксгумации будет частью первого раздела переговоров о вступлении Украины в ЕС. Если мы не закроем первый раздел, мы не перейдём до второго. Если Польша не будет считать, что мы этот раздел закрыли, он и не будет закрыт. Хотя, у нас здесь должна быть сильная позиция, которая заключается в том, что у нас есть собственные двусторонние договорённости, они касаются не только наших обязательств, но и обязательств Польши. Но, безусловно, нам придётся считаться с польским взглядом на историю, если мы хотим считаться частью единой Европы. Просто потому, что они уже там. И со многими венгерскими требованиями придётся считаться, если хотим быть частью Европы», – сказал Портников.

Однако есть и другой путь.

«Если мы не хотим – мы можем с этим не считаться. Мы можем спокойно стать частью РФ и забыть обо всём этом. И никто не будет нам больше морочить голову. Версия истории будет советская, никто не будет морочить голову с разными операциями, все мы будем рассказывать, какие поляки империалисты и убийцы со всех ТВ-каналов, правда, по-русски. Но всё равно – удовлетворение будет невероятное. Нужно просто договориться с Москвой. Но поскольку у нас такого желания нет, нам придётся договариваться с европейцами. Вот такое развитие событий», – констатировал пропагандист.