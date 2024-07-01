«Стать частью России» – Чаплыга рассказал, как надёжно прекратить войну

Единственным реалистичным вариантом прекратить повторение войны – будет вступление Украины в состав России.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём может заключаться новый мирный план? Вышел Кулеба… и заявил, что победой будет считаться невозможность повторения агрессии России на Украину.

Это можно читать двояко. Невозможность повторения агрессии России на Украину возможна, если Украина является частью России, в составе УССР 2.0, тогда никто ни на кого нападать не будет. И вариант второй – Украина аннексировала Курилы. Третьего не дано», – сказал Чаплыга.