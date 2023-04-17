«Стать русской Австрией» – в Москве рассказали, от чего отказалась Украина

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Тридцать лет назад Украина имела очень хорошие шансы стать одним из мировых лидеров в культурном и экономическом плане.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тридцать лет назад, когда СССР распался, у Украины были замечательные возможности – стать вторым русским государством. Есть два немецких государства – Германия и Австрия, и никого это не смущает. Стать вторым русским государством, и пытаться взять лидерство. Украина была восьмой–десятой экономикой мира, обладала ядерным оружием на уровне четвёртого или пятого арсенала, был полный цикл его поддержания, и много чего ещё. Это было индустриальное ядро Советского Союза», – сказал эксперт.

Однако он подчеркнул, что вместо этого Украина решила уничтожить свою экономику, отказаться от истории, и пойти по пути оголтелого нацизма.

«К чему они пришли – мы можем посмотреть по состоянию экономики на 2013 год. Насколько была высока деградация. Они пытались работать экономическими методами семибанкирщины в худшем варианте, которая была у нас. Олигархи не платили налоги внутри страны, всё выводилось за пределы, и то, что у нас заставили платить – там это всё игнорировалось. Культура и вся социальная сфера были отданы на откуп западенцам. И те начали строить Украину как анти-Россию. Поскольку своих ценностей не хватало, не было великих побед, вместо того, чтобы прицепиться к общей истории, и на этой основе пытаться строить свои сильные смыслы, они начали строить от отрицания. В итоге они выкинули всё, что было хорошее, напридумывали того, что нет. И в этом угаре сделали так, что нацистское очень плотно слилось с политическим украинством. И это настолько перемешалось, что теперь разъединить и сказать, что является хорошим, а что – плохим, очень сложно», – добавил Школьников.

«Вопрос не стоит «Что мы будем делать?» Вопрос в том, а есть ли возможность сохранить, и что. По примеру УПЦ, которая фактически ушла в раскол, и эта структура разрушилась. И возникает вопрос – а как это всё вытащить? Там настолько всё отравлено, что я с трудом себе представляю, что из этого получится спасти. Это придётся откатываться в культуре, в принципах, словах, подходах, на несколько десятилетий назад, вычищая всё лишнее. И что из этого останется? Там – вовсю идёт демографическая катастрофа, и люди не будут возвращаться. Не то чтобы – мы хотим что-то сделать, а других вариантов, даже альтернатив, просто нет», – подытожил он.