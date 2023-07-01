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Умеют на Украине недуг в подвиг определить. Но, как известно, от повторения слова «халва» слаще не становится. По итогам прошлого года украинские аграрии с гордостью заявляли о том, что и без того значительная доля продукции АПК в экспортной выручке Украины увеличивалась. Так, по итогам 8 месяцев 2022 года эта доля составляла 46% (за аналогичный период 2021 года – 36%), а в ноябре 2022 г. уже 68%.

В простом мире современной Украины объясняют такую ситуацию просто: «значительная заинтересованность мирового общества в украинской агропродукции», а также, «более чем достаточное ее количество в Украине, значительно превышающее внутренние потребности».

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Да, чем меньше народу, тем больше можно отправить на экспорт. Но «перемога» превращается в «зраду» быстро, благодаря хотя бы данным «Forbes Украина». Издание констатирует факт – экспорт украинской металлопродукции упал в 3-10 раз из-за блокирования портов, а проблемы с логистикой привели к значительному подорожанию продукции и потере рынков.

Странно, что Forbes говорит только о логистике. Потеря только мариупольских металлургических предприятий мощно ударила по экспортной выручке – только они составляли 40% металлургии Украины, а отрасль в целом давала примерно 20% валютных поступлений.

«Если в первом квартале 2022 года Украина поставляла продукцию в 98 стран, то в четвертом – только в 62. Падение объемов затронуло все регионы сбыта металлопродукции, от Европы до далекого Тихоокеанского региона. А глубина падения зависела от пути, который должен преодолеть груз, учитывая логистические сложности. Поэтому присутствие на отдаленных направлениях сошло почти на нет», – сообщает «Forbes Украина».

По данным издания, экспорт в Юго-Восточную Азию и Океанию упал в 10 раз, а в Латинскую Америку – в 8,5 раза. Более чем в шесть раз сократились поставки в страны Африки к югу от Сахары.

Эти тенденции подтверждает и Государственная таможенная служба Украины, по её данным: металлургические предприятия Украины в январе-мае текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 60,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,136 млрд долл.

Доля черных металлов в структуре общего экспорта украинской товарной продукции за отчетный период упала до 6,91% от общего объема поступлений против 14,8% за январь-май 2022 года.

И теперь в соревновании – кто выйдет на первое место среди главных добытчиков валюты для остатков страны, побеждает тот, у которого темпы падения объемов производства будут меньше.

Похоже, это сельхозпроизводители. Экспортная выручка от продукции АПК по итогам 2022 г. составила около 23,3 млрд долл., что на 16% меньше аналогичного показателя предыдущего года.

По данным Держкомстата, по итогам 2022 года в АПК произошло уменьшение сборов:

– зерна на 40%; – овощей на 25%; – фруктов на 10%.

В прошлом году было потеряно 32 млн. тонн урожая или 37,4% по сравнению с 2021-м годом.

Урожай пшеницы в 2022 г. потерял 35,5%, снизившись до 20,73 млн тонн; ячменя – минус 41,6%, до 5,608 млн тонн; кукурузы – минус 37,8%, до 26,19 млн тонн…

После применения зарядов с обедненным ураном можно будет говорить о резком падении экспорта с Украины всего, в первую очередь аграрной продукции. И неважно, где будут применять такие боеприпасы.