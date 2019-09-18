Статистика: украинцев уже не 42 миллиона

18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Численность населения Украины сократилась до показателя в 41,99 млн человек, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно данным Госстата, численность населения в Украине, по оценке, на 1 августа 2019 года составила 41990,3 тыс. человек. Год назад, на 1 августа 2018 года, этот показатель составлял 42248,1 тыс. человек.

При этом в учреждении добавили, что в течение января-июля 2019 года численность населения страны уменьшилась на 162,9 тыс. человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

Напомним, численность постоянного населения Украины на 1 января 2019 г. (по оценке) составила 41 млн 983,6 тыс. человек (на 1 января 2018 г. – 42 млн 216,8 тыс. человек). Из них 29 млн 017,9 тыс. человек (69,1%) – городское население и 12 млн 965,7 тыс. человек (30,9%) – сельское население.