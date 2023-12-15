Статус кандидата в члены ЕС для Украины – это безумие и огромные траты – член Европарламента

Анатолий Лапин.  
15.12.2023 18:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – это безумие, которое повлечет за собой дополнительные расходы на ее финансирование, которые лягут на плечи европейских налогоплательщиков.

Об этом в эфире телеканала RTV заявил член Европарламента от Австрии Харальд Вилимский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – это безумие, которое повлечет за собой...

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«Что влекут за собой переговоры о вступлении – это «зеленый свет» для платежей. К сожалению, у нас такая же история и с Турцией, где Турция все еще является кандидатом на вступление и получает очень большие миллионы долларов в качестве дополнительной помощи. С Украиной, там мы сейчас платим дополнительную помощь и можем снова получить квази-миллионный поток платежей, открывая путь в сторону Украины, чего мы тоже не хотим.

Потому что это безумие – и недопустимо для европейского налогоплательщика… Переговоры могут продолжаться совершенно безрезультатно в течение многих лет и из года в год туда можно закачивать деньги, чего мы не хотим. Когда дело доходит до предоставления помощи на восстановление Украины сейчас, американцы должны выступить здесь в авангарде после того, как они не были безучастны к эскалации событий там», – отметил Вилимский.

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