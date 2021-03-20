Статусные российские либералы отказываются от УГ Навального

20.03.2021, Москва, Елена Острякова

Партия народной свободы (ПАРНАС) сформирует свой список кандидатов в Госдуму РФ, в том числе из других политсил, за которые предложит голосовать своим избирателям.

Об этом сегодня на 19-м съезде ПАРНАСа заявил председатель партии Михаил Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы призовем: голосуй не за коммунистов или жириновцев, а за достойных людей. Думаю, это будет правильный ход», — сказал Касьянов.

Таким образом, партия не будет участвовать в так называемом «Умном голосовании» (УГ), предложенном блогером-уголовником Алексеем Навальным. УГ подразумевает, что можно голосовать за кого угодно, кроме представителей «Единой России».

«Мы против «Умного голосования», потому что оно предлагает голосовать за кого угодно, кто может победить, это значит за всяких нехороших людей из коммунистов, за всяких нехороших людей из жириновцев. Это технология, а не политическое голосование», — сказал Касьянов.

Ранее УГ раскритиковал еще один статусный либерал, создатель партии “Яблоко” Григорий Явлинский. «Это поддержка сталинизма, большевизма, голосование за это все», – сказал он.

По словам Явлинского, выгоду от проекта получит лишь КПРФ, которая за счет голосов сторонников оппозиции увеличит свое представительство в ГД. Также Явлинский напрямую назвал УГ «бесчестным», напомнив о том, что благодаря ему в Новосибирске депутатом смог избраться автор идеи установки памятника ополченцу Мотороле.

Сегодня же против УГ высказался спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Умное голосование» – это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе – желание попасть во власть. Кроме всего, надо учитывать, что инициаторы этого проекта находятся за границей, на мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним – он оппозиционен действующей власти», – написал Володин в своем телеграм-канале.