Статья Медведчука: Новые грабли Кремля или последнее предупреждение Европе?

На Украине следует создать новую политическую силу, которая должна стать партией мира.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет председатель политсовета запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, который попал в обменные списки, после чего оказался в России.

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Он считает, что украинский конфликт либо будет расти дальше, перекидываясь на Европу, другие страны, либо будет локализован и разрешен.

«Но как его разрешить, если в Украине безраздельно властвует партия войны, нагнетая военную истерию, которая уже вышла за пределы страны, а Запад почему-то упрямо называет это демократией?», – задается вопросом Медведчук.

По его словам, на Западе украинская партия войны «получает триумф за триумфом, при этом никакого военного перелома не наблюдается».

«Но вот украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют. Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Но это вовсе не значит, что украинцы не хотят мира и военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов. Просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали. Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию. И тут возникает вопрос: если партия мира и гражданского диалога в какую-то демократию не вписывается, то демократия ли это? И, возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок. Мир должен услышать таких людей, как бы Запад ни требовал монополии на правду. Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский», – резюмирует Медведчук.

Статья Медведчука вызвала резку критику со стороны политолога Максима Жарова.

«Кремль «включает» Медведчука для формализации украинской «партии мира», которая, видимо, и должна править на новых территориях России. О том, что в ЛДНР и окрестностях уже есть политики и общественники, независимые от Медведчука и категорически его не приемлющие, Кремль, судя по появлению этого текста в «Известиях», не учитывает», – пишет Жаров в своем телеграм-канале.

Впрочем, политический эксперт Павел Данилин полагает, что Жаров сделал из статьи Медведчука совершенно неверные выводы и «неправильно определился с теми акторами, с которыми Медведчук предлагает работать».

«Жаров полагает, что это – обращение к Пушилину, Пасечнику, Балицкому и Сальдо. И совершенно напрасно он так считает. Удивительно, но прозорливый аналитик не заметил того, что Медведчук обращается отнюдь не к жителям и руководителям новых российских территорий, а именно что к тем, кто находится сейчас на Украине или же вынужден был уехать из нее и живет на Западе: «создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок». То есть это обращение к условным Погребинскому-Шарию и даже Добкину», – считает политолог.

Впрочем, далее он указывает, что в статье это совершенно не главное, хотя тема о создании движения украинцев за мир и выглядит довольно перспективной. Эксперт приводит слова Медведчука из статьи:

«Теперь уже не Европа учит Украину политике, а Украина учит Европу, как с помощью политики ненависти и непримиримости прийти к экономическому спаду и нищете. И если Европа будет и дальше продолжать эту политику, то ее затянет в войну, возможно, и в ядерную.

«То есть Европе в очередной раз сообщают, что вы даже не надейтесь – в результате дальнейшего раздувания конфликта вы не получите ничего кроме боли», – трактует эту цитату Данилин.