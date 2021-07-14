Статья Путина становится программой действий России

14.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев может стать новой политической программой России и повлиять на ее внешнюю политику в отношении Украины и Белоруссии.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, все эти три страны развивались и становились влиятельными лишь в составе одной мощного государства.

«На мой взгляд, статья очень мощная и правильная. Там достаточно понятно, просто и очень стройно изложены все факты, о которых экспертное сообщество, патриотическое, говорит много-много лет, и можно сказать, это все и так известно. Это все и так известно, но, будучи выстроенным этот текст, который написал президент Российской Федерации, это становится политической программой. И там все акценты, на мой взгляд, расставлены очень верно», – сказал Михеев.

«Эти все факты, изложенные, они выстраиваются в понятную программу, в понятную историческую картинку, мне кажется, очень простую и очень верную. Описание нынешней действительно, оно тоже крайне важно. Путин говорит о незаконности распада Советского Союза, о нелегитимности. И дальше делается простой вывод, что мы в принципе готовы смириться были бы с этой нелегитимностью, как бы на основе нулевого варианта, но при одном условии – при условии относительно дружественного отношения друг к другу и мирного сосуществования на принципах взаимовыгодны», – отметил политолог.

«И можно было бы на это в принципе закрывать глаза, но в ситуации, когда из соседнего государства, при этом части единого народа, строят анти-Россию, мы можем вспомнить обо всех этих исторических фактах и пересмотреть нынешнюю сложившуюся ситуацию. Путин реабилитирует концепцию единого народа в противовес концепции трех братских народов. Это тоже важно. В изложении Путина это приобретает характер политической программы. Подобные тексты в разном виде писались огромным количеством экспертов за все эти тридцать лет, и особенно после 14-го года», – говорит политолог.

«Но написанное президентом Путиным это приобретает характер политической программы. Это эталон нашего взгляда на общую историю, на ситуацию вокруг Украины, и я очень надеюсь, что это будет иметь воздействия на коррекцию или определение нашей внешней политики на этом направлении. Я абсолютно уверен, что воссоздание [государства] русских, белорусов и украинцев – это и есть залог, если хотите, глобального успеха, потому что тогда, когда мы были вместе, именно в эти периоды мы достигали самых серьезных высот политического влияния, экономической мощи и так далее», – заявил Михеев.