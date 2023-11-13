Статья Залужного лишила нас смысла жизни – украинский психолог

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в британском журнале «Economist», где генерал без прикрас описал ситуацию на фронте, возымела эффект холодного душа для украинского населения.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский психолог Олег Хомяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Залужного сложно подозревать в том, что он использует СМИ, чтобы как-то управлять имиджем, продвигаться и так далее. В этом смысле он написал как военный. Да, это холодный душ, потому что это прямо противоречит всей той пропаганде или массовому влиянию, которое шло через СМИ. Я после этого буквально сразу проверил, что Буданов в 2022 году обещал, что мы прошлый Новый год в Крыму будем встречать. А раз глава разведки делает такие заявления, то, скорее всего, он уже играет роль публичную, связанную с имиджем. А Залужный написал, как оно есть. И переживания о том, что нам делать – совершенно естественное следствие того, что когда тебе описывали, что вот-вот, одно видение, и тут говорят, что вообще это нереально и вообще всё по-другому, это, естественно, вызывает растерянность, потому что в большинстве своём люди не готовы к рассмотрению других вариантов. И эти варианты, естественно, выглядят как хуже того, на что все рассчитывали, соответственно это приводит к разочарованию и унынию», – сказал Хомяк.

По его словам, реакция президента Украины Владимира Зеленского на статью была неадекватной.

«Да, это растерянность, и в этой растерянности возникает вопрос, куда мы движемся дальше, и какую картинку можно предложить. Владимир Зеленский ничего лучшего не придумал, чем сказать в ответ: нет, это всё неправда, всё будет хорошо. Это как-то выглядит не очень эффективно, это выглядит, как эмоциональная мальчишечья реакция – то есть – нет, мой главнокомандующий не то сказал, у нас всё по-другому. Что у нас по-другому?» – возмутился психолог.

Теперь, по его мнению, украинцы лишились веры в «перемогу», которую киевским властям нечем заменить.

«В такой ситуации видно следующее. До этого момента мотивацию населения удерживало создание некоторого позитивного будущего, связанного с победой, и это позволяло обнулять все другие темы, вплоть до коррупции. Потому что все готовы реально напрячься, лишь бы была победа, а всё остальное потом разберёмся. Но когда выбивают эту карту, возникает вопрос – ты либо опять будешь утверждать, что всё для победы, либо всё-таки в конце концов появится видение, куда мы движемся вообще, какую мы страну строим. То, чего у нас нет. Если бы у нас было видение, какую страну мы строим, эффект от статьи Залужного не был бы таким драматичным. Был бы драматичным, но всё-таки мы понимаем, ради чего мы пойдём на какие-то там договорённости, если вдруг, или на позиционные войны. А так, получается, победа отодвинута, а другого смысла нет, оказалось», – заявил Хомяк.