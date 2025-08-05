Быстро разрешить конфликт на Украине может не конфронтация с Россией, а отказ от политики предыдущего президента США и вооружения киевского режима.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-кандидат в президенты США, бывший сенатор Рон Пол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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