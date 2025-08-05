Став заложником неоконов, Трамп не понимает, что Украина проиграет – Рон Пол

Анатолий Лапин.  
05.08.2025 10:07
  (Мск) , Киев
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Быстро разрешить конфликт на Украине может не конфронтация с Россией, а отказ от политики предыдущего президента США и вооружения киевского режима.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-кандидат в президенты США, бывший сенатор Рон Пол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Быстро разрешить конфликт на Украине может не конфронтация с Россией, а отказ от политики...

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«Трамп по понятным причинам разочарован тем, что его обещание прекратить войну в Украине за 24 часа не было выполнено за шесть месяцев его президентства. Похоже президент Трамп не понимает, что нельзя вооружать одну сторону в войне, а потом требовать, чтобы другая сторона, которая побеждает, прекратила сражаться. Такого в истории еще не было. Самое трагичное в том, что войну в Украине можно было бы закончить, если не за 24 часа, то уж точно за шесть месяцев, если бы Трамп просто прекратил политику Джо Байдена в отношении Украины.

Именно продолжающаяся поддержка США войны не дает ей закончиться. Даже основные СМИ США признают, что Украина проиграет, но Трамп, похоже, находится под влиянием неоконсерваторов, которые никогда не откажутся от провальной политики. Надеюсь, что возвращение к ядерной риторике заставит некоторых в Вашингтоне осознать опасность, которую неоконсерваторы представляют для нашей страны», – завил Пол.

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