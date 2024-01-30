Ставка на авиацию аукнулась НАТО дефицитом снарядов для Украины

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В украинских вооруженных силах нарастает дефицит боеприпасов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «РБК-Украина».

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«Эту зиму украинская армия встретила с ощутимым дефицитом боеприпасов. Если летом 2023 года в начале наступательной операции ВСУ могли производить до 7,5 тысяч выстрелов в сутки против 5 тысяч – россиянами, то сейчас, по оценке Королевского института стратегических исследований (RUSI), эта пропорция изменилась не в нашу пользу», – говорится в статье.

Указывается, что ВСУ выстреливают ежедневно около 2 тысяч боеприпасов, тогда как ВС РФ – в пять раз больше. Десятилетиями Запад делал небольшие оборонные заказы на артснаряды. Киевский эксперт эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский объясняет, что в НАТО не производили достаточного количества снарядов, поскольку предполагали, что ударная авиация для них станет заменителем артиллерии.

Он жалуется, что страны Запада не могут закрыть дефицит снарядом для ВСУ.

«Это странная история, когда каждая из стран Запада отдельно поставляет снаряды, но скинуться «в складчину в рамках единой программы они не могут. Хотя руководство Евросоюза придумало этот проект для объединения усилий, а не распыления», – заявил эксперт.

По его словам, в ЕС обсуждался вариант докупить снаряды у Турции, чтобы выполнить обязательства перед Украиной.

«Турция – это крупный производитель снарядов 155 мм. Но Франция и Греция выступили против: мол, нельзя приобщать к этому проекту страны вне ЕС. Промышленный протекционизм в действии, но боеприпасов нет», – недоволен Киричевский.