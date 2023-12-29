«Ставка на консерватизм»: Тимошенко бросила политический вызов Зеленскому

Вадим Москаленко.  
29.12.2023 11:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Глава парламентской партии «Батькивщина» и экс-депутат в президенты Украины Юлия Тимошенко бросила открытый политический вызов Владимиру Зеленскому.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава парламентской партии «Батькивщина» и экс-депутат в президенты Украины Юлия Тимошенко бросила открытый политический...

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«К Юлии Тимошенко можно по-разному относиться: её можно любить, можно ненавидеть. Но у неё есть свой ядерный электорат – пусть небольшой, но свои пять процентов она имеет при любых раскладах.

Во время войны она сделала шаг в сторону, но сейчас она понимает, что поскольку в воздухе снова запахло выборами, она снова активизировалась. Причём она сделала несколько посылов», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что политик решила сделать уклон в сторону консерватизма.

«На прошлой неделе она говорила о необходимости борьбы с пропагандой ЛГБТ. Это вообще что-то феноменальное. Консервативные элементы привносятся, она прекрасно понимает, что её электорат против. И она будет на этом акцентировать.

Потом, она заявила, что не будет голосовать о закон о мобилизации. И третий момент, она заявила, что будет инициировать пересмотр или отзыв закона о легализации каннабиса.

Так что, сегодня она фактически бьёт по трём китам, на которых стоит власть Зеленского. Вы ж посмотрите, именно эти вопросы дискутируются сторонниками Зеленского.

Таким образом, Юлия Тимошенко бросает вызов Зеленскому. И она снова делает заявку на активное возвращение в политику», – добавил политолог.

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