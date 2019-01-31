//exit;
31.01.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Религия, Украина, Церковь
Просмотров:

Ставка на томособесие не оправдала надежд Порошенко

Церковная автокефалия (томос), полученная украинскими раскольниками неканоничным способом, не помогла Петру Порошенко перед президентскими выборами.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил политтехнолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У Порошенко сломалась триада Армовир — армия, мова, вира (армия, язык, вера). Предполагалось, что его вундерваффе (чудесным оружием) станет томос. Но возникла проблема: Филарет далеко не за Порошенко. Но главное — это не дало рейтинг», – сказал Джангиров.

По его информации «томос-тур» Порошенко будет свернут после интронизации «митрополита» Епифания.

«Дело даже не в том, что ПЦУ никто не признал. Главную предъяву Варфоломею сделали афонские монахи, которые, как известно, никого, кроме Бога, никого не боятся. Он же дал томос не новой церкви, а раскольникам. ПЦУ не создана и даже официально не зарегистрирована. Захваченные храмы переводят в Киевский патриархат. Филарет получил карт-бланш», – отметил эксперт.

Он полагает, что любой президент, кроме Порошенко, будет спускать эту тему на тормозах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть