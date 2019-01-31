Ставка на томособесие не оправдала надежд Порошенко

31.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Церковная автокефалия (томос), полученная украинскими раскольниками неканоничным способом, не помогла Петру Порошенко перед президентскими выборами.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил политтехнолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Порошенко сломалась триада Армовир — армия, мова, вира (армия, язык, вера). Предполагалось, что его вундерваффе (чудесным оружием) станет томос. Но возникла проблема: Филарет далеко не за Порошенко. Но главное — это не дало рейтинг», – сказал Джангиров.

По его информации «томос-тур» Порошенко будет свернут после интронизации «митрополита» Епифания.

«Дело даже не в том, что ПЦУ никто не признал. Главную предъяву Варфоломею сделали афонские монахи, которые, как известно, никого, кроме Бога, никого не боятся. Он же дал томос не новой церкви, а раскольникам. ПЦУ не создана и даже официально не зарегистрирована. Захваченные храмы переводят в Киевский патриархат. Филарет получил карт-бланш», – отметил эксперт.

Он полагает, что любой президент, кроме Порошенко, будет спускать эту тему на тормозах.