Выборы
//exit;
11.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Ставка Порошенко на СБУ не сработает: План фальсификаций будет сорван

У Петра Порошенко не получится выйти во второй тур президентских выборах, поскольку многие сотрудники СБУ и других подконтрольных главе государства силовых ведомств сомневаются в победе нынешнего гаранта Конституции и опасаются наказания за участие в фальсификациях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, Порошенко не выйдет во второй тур. Не выйдет потому, что все эти люди, которые организуют «сетку», занимаются фальсификациями, – силовиками, прокуратура, СБУ, они же понимают, что им же оставаться в этой стране, нести ответственность. И многие из них нести ее не хотят, поэтому многие задумываются»,  – сказал Корнейчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть