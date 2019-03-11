Ставка Порошенко на СБУ не сработает: План фальсификаций будет сорван

11.03.2019, Киев, Игорь Петров

У Петра Порошенко не получится выйти во второй тур президентских выборах, поскольку многие сотрудники СБУ и других подконтрольных главе государства силовых ведомств сомневаются в победе нынешнего гаранта Конституции и опасаются наказания за участие в фальсификациях.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, Порошенко не выйдет во второй тур. Не выйдет потому, что все эти люди, которые организуют «сетку», занимаются фальсификациями, – силовиками, прокуратура, СБУ, они же понимают, что им же оставаться в этой стране, нести ответственность. И многие из них нести ее не хотят, поэтому многие задумываются», – сказал Корнейчук.