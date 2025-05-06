Накануне 80-летия разгрома гитлеровской Германии во Второй мировой войне британское издание The Guardian обнародовало данные опроса компании YouGov относительно распространенности страха мировой войны среди наших современников. Респонденты — американцы и жители Западной Европы.

Если верить этим данным, то от 41% до 55% респондентов в пяти европейских странах: Британии, Франции, Германии, Италии и Испании — считают, что в течение следующих 5-10 лет весьма вероятна новая мировая война с использованием ядерного оружия. В США такого мнения придерживаются 45% респондентов.

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В том, что любой новый конфликт будет включать использование ядерного оружия, уверено большинство опрошенных (от 68% до 76%).

57-73% респондентов уверены, что потери будут больше, чем во Второй мировой войне, а 25-44% считают, что такой конфликт может уничтожить большинство жителей планеты.

При том многие европейские граждане не верят, что их армия сможет их защитить. Меньше всего в это верят немцы – 16%. Больше всего французы – 44%. В США показатель на порядок выше – 71%.

Характерно, что многолетняя антироссийская пропаганда на Западе дает свои плоды. В числе основных виновников новой мировой бойни участники опроса навали Россию.

«Напряженность в отношениях с Россией рассматривается как наиболее вероятная причина», — говорится в публикации.

Что касается исторических уроков Второй мировой войны, то респонденты во Франции (72%), Германии (70%) и Великобритании (66%) чаще всего говорили, что знают много или довольно много об этом, а респонденты в Испании, которая не участвовала во 2МВ, знают о ней меньше всего (40%).

Около 77% французов заявили, что их много или в достаточной степени учили о войне в школе, по сравнению с 60% немцев, 48% британцев и только 34% испанцев. Молодое поколение чаще сообщало о том, что их многому научили.

От 31% (Испания) до 52% (США) во всех шести странах заявили, что считают возможным, что «преступления, подобные тем, которые были совершены нацистским режимом в Германии в 1930-х и 40-х годах», могли бы произойти в их собственной стране в течение их жизни. Больше респондентов (от 44% до 59%) заявили, что считают, что преступления в нацистском стиле могут быть совершены в «другой западноевропейской стране», при этом от 44% до 60% также заявили, что такой сценарий возможен в США, в том числе так считают 52% американцев.

На вопрос, кто сделал больше всего для победы над нацистами, от 40% до 52% в пяти опрошенных странах назвали США, и всего от 17% до 28% — Советский Союз. В Великобритании, однако, 41% респондентов ответили, что основной веклад в разгром Гитлера внесла Великобритания. Однако это мнение разделяют только от 5% до 11% американцев и других западных европейцев.

Эти цифры очень многое обьясняют в восприятии общественным мнением на Западе основных мессиджей российского государственного исторического дискурса. Когда в Москве апеллируют к борьбе СССР с нацизмом, сравнивают СВО с ВОВ и возмущаются тому, что российских дипломатов в Европе не приглашают на памятные мероприятия в честь освобождения нацистских концлагерей, очень многие жители современных западных стран этого просто не понимают. В сознании современного западного обывателя Россия находится на периферии истории 2 МВ.