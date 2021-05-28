«Ставки очень высоки»: Байдену будет тяжело против супер-подготовленного Путина – Болтон

Президент Джо Байден может проиграть своему российскому коллеге Владимиру Путину на предстоящем саммите в Швейцарии.

Об этом в интервью российскому либеральному телеканалу «Дождь» заявил бывший советник президента США Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зная Путина уже 20 лет, я могу сказать вам, что он всегда самый подготовленный лидер в комнате. Он точно знает, в чем интерес России, он точно знает, чего он хочет добиться. Сложно предсказать, сможет ли он проделать все это с Байденом, но это будет, кажется, только третий саммит за время президентства Байдена.

Здесь многое стоит на кону. Поэтому, думаю, для Байдена будет очень важно показать, что он полностью контролирует свои возможности и не зависит от помощников, советников, записок и прочего. И он должен быть готов к тому, чтобы справиться с манерой ведения переговоров Путина, которая всегда очень агрессивна.

Я думаю, нет сомнений в том, что Путин полностью контролирует свои возможности. В США много обсуждают, насколько Байден способен справляться со своей работой, и я не пытаюсь сейчас выносить какие-то суждения, я просто говорю, что с этой точки зрения, это встреча с очень высокими ставками», – сказал Болтон.