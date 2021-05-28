Подпишись на рассылку
28.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США
Просмотров:

«Ставки очень высоки»: Байдену будет тяжело против супер-подготовленного Путина – Болтон

Президент Джо Байден может проиграть своему российскому коллеге Владимиру Путину на предстоящем саммите в...

Президент Джо Байден может проиграть своему российскому коллеге Владимиру Путину на предстоящем саммите в Швейцарии.

Об этом в интервью российскому либеральному телеканалу «Дождь» заявил бывший советник президента США Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Зная Путина уже 20 лет, я могу сказать вам, что он всегда самый подготовленный лидер в комнате. Он точно знает, в чем интерес России, он точно знает, чего он хочет добиться. Сложно предсказать, сможет ли он проделать все это с Байденом, но это будет, кажется, только третий саммит за время президентства Байдена.

Здесь многое стоит на кону. Поэтому, думаю, для Байдена будет очень важно показать, что он полностью контролирует свои возможности и не зависит от помощников, советников, записок и прочего. И он должен быть готов к тому, чтобы справиться с манерой ведения переговоров Путина, которая всегда очень агрессивна.

Я думаю, нет сомнений в том, что Путин полностью контролирует свои возможности. В США много обсуждают, насколько Байден способен справляться со своей работой, и я не пытаюсь сейчас выносить какие-то суждения, я просто говорю, что с этой точки зрения, это встреча с очень высокими ставками», – сказал Болтон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть