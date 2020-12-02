Ставленница Байдена и Сороса возвращается в украинскую политику

02.12.2020, Донецк, Алексей Муратов

Тот факт, что Америка управляет «незалежной» Украиной – уже не вызывает споров и сомнений. После революции «гидности» государственные посты на Украине занял целый эшелон иностранных специалистов, которые ускорили крах украинского государства.

Сейчас к своему второму «пришествию» в украинскую политику готовится служащая Государственного департамента США, 15-й министр финансов Украины, предприниматель, компаньон Джо Байдена, американка украинского происхождения Наталья Яресько.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Социальный геноцид украинцев

Простые украинцы надолго запомнят Яресько, ведь именно она в бытность «вице-премьера» украинской экономики устроила в постмайданной стране социальный геноцид, лоббируя интересы иностранных инвесторов. Выводя Украину из экономического кризиса, фундаментальной причиной которого американка называла 74-летнюю историю коммунизма и плановой экономики, она фактически загнала «незалежную» в долговую кабалу. Реструктуризация госдолга, которую провела Яресько в 2015-м, привела к тому, что Украина до 2040 года будет платить иностранным кредиторам процент от ВВП.

Гражданка Соединённых Штатов Америки Наталья Яресько пришла в Кабмин, возглавляемый Яценюком, в 2014 году. Украинские СМИ сразу же придали её образу флёр повышенной значимости, эдакой американоцентричности. По большому счёту, весь этот образ – большой мыльный пузырь, который громко лопнул: при помощи Яресько в стране победившего «достоинства» был допущен технический дефолт по выплате 3 млрд. долларов долга России.

Это дело до сих пор рассматривается в Верховном суде Великобритании. Вероятнее всего, Украине, всё-таки, придётся вернуть долги России с учётом штрафных санкций, что составит порядка 4,5 млрд. долларов.

Одно из главных «достижений» 15-го министра финансов – кабальные условия реструктуризации украинских долгов. Весь 2015 год Наталья Яресько вела переговоры с западными кредиторами, регулярно наведываясь в калифорнийский город Сан-Матео, в штаб-квартиру инвестфонда Franklin Templeton – крупнейшего на тот момент держателя госдолга Украины. «Незалежной» нужно было погасить около 15 млрд. долларов внешнего долга. Денег, естественно, в послереволюционной стране не было.

После ряда договорённостей кредиторы списали Украине 3, 6 млрд. долларов долга и дали Министерству финансов отсрочку на три года. Взамен они получили облигации с более высокой ставкой и приятный бонус: Украина обязалась в течение 20 лет отдавать им сумму, эквивалентную от 15 до 40 процентов собственного экономического роста. Никак иначе, чем обдираловка страны, «реструктуризацию» Яресько назвать нельзя.

Оправдываясь перед народом за фактический грабёж государства, так называемая кризис-менеджер вместе с тогдашним премьером Яценюком гарантировали, что ВВП Украины достигнет уровня Швейцарии, а средняя украинская зарплата будет составлять 1960 долларов на одного украинца. Но почему-то между экономиками Швейцарии и Украины пропасть только ширится, а средняя зарплата украинцев на самом деле составляет порядка 200 долларов, что явно не дотягивает до обещанных 1960.

Не испытывает Яресько к украинцам ни жалости, ни сострадания: за цифрами она не видит людей. И на это есть причина: дед Яресько во время Великой Отечественной войны был украинским полицаем, служил Гитлеру, издеваясь над мирным населением. Гены ненавистника людей передались и его внучке, которая уже в следующем столетии устроила на Украине другую разновидность геноцида – социальную. Безусловно, информацию о деде и отце экс-министр финансов тщательно скрывает.

Есть в деле реструктуризации украинского долга ещё одна немаловажная деталь: американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, который частенько посещала украинский министр финансов, контролируется демократами и Соросом. Этому фонду принадлежит весомый пакет облигаций внутренних государственных займов на сумму 9 млрд. долларов. Благодаря налаженным схемам перекачки украинских ресурсов, Яресько набивала карманы Сороса и его подельников, курируемых Демократической партией США.

За два года руководства главным финансовым регулятором страны Яресько почти на 100 процентов подняла коммуналку, отменила льготы населению, заморозила индексации пенсий и зарплат, ввела налогообложение пенсионных выплат, сделала платным питание в школах и детских садах, ликвидировала само понятие банковскоц тайны. Субсидии стали недоступными украинскому населению, а налоги для малого и среднего бизнеса стремительно взлетели. И это неполный список украинских «достижений», к которым американская ставленница приложила свою патриотичную руку.

Да, Наталья Яресько прослыла истинной патриоткой Украины. Не зря же 2 декабря 2014-го президент Украины Пётр Порошенко предоставил ей украинское гражданство, взамен которого она отказалась от американского. При этом оставалась в «незалежной» хорошим заокеанским надсмотрщиком.

Бизнес с Байденом и спонсорство религиозного конфликта

Имеется у Яресько и семейный бизнес, который возглавляет её родной брат Джон Яресько. Пока Наталья «спасала» экономику страны, Джон зашёл на украинский фармацевтический рынок и лоббировал (насколько разноплановый человек!) автокефалию для Украины. Он является одним из топ-менеджеров фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb. Этот семейный бизнес Яресько был тесно связан с фондом Джо Байдена по борьбе с раком под названием Cancer Moonshot.

Этим фондом Байдена была запущена программа по изучению методов борьбы с раком, которая в общей сложности должна была стоить 215 миллионов долларов. Планировалось, что различные фармацевтические компании, которые захотят приобщиться к благому делу, будут ежегодно вносить по одному миллиону долларов, а фонд Байдена добавит 160 млн. долларов. Однако фонд Яресько Bristol-Myers Squibb оказал немерянную благотворительную поддержку фонду Байдена, внеся разовый взнос в размере 25 миллионов долларов.

Все «благородные» байденовские фонды – всего лишь прикрытие по «отмыванию» денег за лоббистские услуги по продвижению автокефалии на Украине. Америка выделяла деньги на раскол православия и борьбу с УПЦ Московского Патриархата ещё с 2016 года.

Стоит обратить внимание и на то, что, после того как Джон Яресько организовал встречу Филарета Денисенко с Байденом, через несколько дней на сайте Госдепа появилась новость о том, что США поддерживают автокефалию для Украины.

Соросята работают!

Не удивительно, что украинские сателлиты Джо Байдена, в рядах которых и Наталья Яресько, уже отпраздновали в Карпатах его вероятную победу на президентских выборах.

Сейчас у экс-министра финансов заканчивается контракт с Администрацией Белого дома на работу в негласной американской колонии Пуэрто-Рико. Затем она намерена вернуться на свободную украинскую землю в одно из министерских кресел.

Вероятнее всего, Яресько возгласит Министерство ветеранов, к которому проявила небывалый интерес. Пани Наталья взяла большой грант в IREX на Программу реинтеграции ветеранов так называемого АТО. Фактически это государственная американская программа на Украине, которую уже традиционно ведёт Госдеп.

На данный момент запущена круглосуточная телефонная линия доверия Lifeline Ukraine, туда трудоустроены психологи и ветераны. Программой предусмотрены консультации «захисників» по открытию бизнеса, переобучению, частные санатории для АТО-шников, спортивные турниры среди ветеранов, создание электронных сервисов, вовлечение ветеранов в IT-проекты, а также женские проекты для фронтовичек.

Стоит отметить, что Яресько продолжает возглавлять киевскую базу The Aspen Institute Kyiv. Недавно они взяли деньги соровского международного фонда «Видродження» на Фестиваль идей. Деньги Сороса, продолжают действовать по разрушению и деморализации Украины.

Наталья Яресько поддерживает близкие отношения с Джорджем Соросом. Пользуясь его симпатией, в своё время она даже добилась увольнения Богдана Будзана с должности руководителя фонда «Видродження».

Яресько также сохранила влияние на Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – структуру, созданную американским правительством через Агентство США по международному развитию (USAID) и инвестиционную компанию Horizon Capital. Horizon Capital, участвует также в лоббировании экспорта плазмы крови и других интересов фармацевтической компании «Биофарма».

Официальные результаты выборов президента США ещё не оглашены, а украинские подельники Байдена уже распланировали свои действия по дальнейшему разбазариванию Украины. Сомневаюсь, что «незалежная» переживёт второе пришествие подруги Сороса и Байдена – Яресько. Судя по всему, на Украине близится Армагеддон.

Чтобы разорвать толстенный канат, посредством которого Америка держит на привязи своих ставленников в украинской власти, украинский народ должен консолидировать свои усилия и сказать решительное «НЕТ» Соросу, Байдену и их марионеткам, которые разрушили некогда сильную процветающую (во времена СССР) страну.

Единственный спасительный путь Украины – путь в сторону России. И украинцы, и россияне – часть одного великого многонационального народа, который разобщили так называемые соросята.

У нас общая история, ценности, общие предки и, уверен, что общее будущее. Для каждого жителя Украины Крым – пример того, что народ самостоятельно может решать свою судьбу. Поэтому проведение на Украине референдума по крымскому сценарию – это путь к развитию, это возвращение на свою большую историческую Родину, где надёжно и мирно.