17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Политика, Религия, Украина
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Ставленник Филарета: “Церковь Порошенко” будет духовной основой Украины

Созданная ы=в минувшую субботу на соборе раскольников подконтрольная Фанару Церковь будет духовной основой украинского государства, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сказал в интервью Радио Свобода новый глава раскольников, правая рука Филарета (Денисенко) митрополит Епифаний.

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“Мы будем взвешенно работать на развитие церкви, которая будет духовной основой и опорой нашего украинского государства в это нелегкое время испытаний. У нас оккупирован Крым, мы должны его вернуть, у нас частично оккупирован Донбасс, и мы верим, что Господь нашими молитвами пошлет нам долгожданный справедливый мир”, – заявил он.

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