Ставленник Филарета: “Церковь Порошенко” будет духовной основой Украины
Созданная ы=в минувшую субботу на соборе раскольников подконтрольная Фанару Церковь будет духовной основой украинского государства, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сказал в интервью Радио Свобода новый глава раскольников, правая рука Филарета (Денисенко) митрополит Епифаний.
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“Мы будем взвешенно работать на развитие церкви, которая будет духовной основой и опорой нашего украинского государства в это нелегкое время испытаний. У нас оккупирован Крым, мы должны его вернуть, у нас частично оккупирован Донбасс, и мы верим, что Господь нашими молитвами пошлет нам долгожданный справедливый мир”, – заявил он.
Спасибо!
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