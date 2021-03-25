Ставленник Запада: Нас атаковал Коломойский и Русский мир

25.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский достиг консенсуса с главными олигархами страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» завил считающийся ставленников Запада экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, уволенный в прошлом году со своей должности.

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«Причиной увольнения был своего рода консенсус с олигархами. Я думаю, что с ключевым олигархом для Владимира Зеленского и его старшим товарищем – с Игорем Коломойским. Ему были неудобны ни Богдан, ни я, ни Гончарук во главе правительства», – утверждает экс-генпрокурор.

По его словам, недовольство Коломойского вызвали расследования генеральной прокуратуры относительно «ПриватБанка».

«Кроме того, все дела, касающиеся «ПриватБанка», были разбросаны по всей стране. Они расследовались многими органами так, что нельзя было найти концов. Мы все эти дела собирали по всей стране, по всем органам, объединили в одних руках в НАБУ. В конце концов, это начало давать результат. Но посмотрите, кто атаковал работу прокуратуры все это время. Это миньоны Коломойского в парламенте, а также миньоны «русского мира». Два лагеря, которые атаковали нашу команду», – сказал Рябошапка.