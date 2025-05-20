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Eurostat в очередной раз признал Албанию самой бедной страной Европы.

По его данным, 42% населения страны, то есть более миллиона человек, живут в нищете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным агентства, около половины населения Албании в 2024 году оказались очень в сложной ситуации «социальной изоляции». Причем более миллиона в семейном плане просели по семи социальным пунктам из тринадцати, и по шести – в индивидуальном.

На индивидуальном уровне албанцы испытывают трудности с платежами по кредитам или арендной платой за жильё, расходами на основные услуги, покупками в рассрочку или другие платежи по кредитам.

В то время как на семейном уовне – с неспособностью оплатить расходы на недельный отпуск, неспособность оплатить непредвиденные финансовые расходы, обеспечить себя качественным питанием, отоплением, невозможностью иметь автомобиль для личного пользования и заменить старую мебель на новую. Также более миллиона албанцев не могут позволить себе обед из мяса, курицы, рыбы один раз в два дня.

Еще ниже чем в Албании уровень жизни в полупризнанном, населённом в основном албанцами Косово, а чуть выше – в Румынии и Турции.

Что характерно в минувшие выходные в албанской столице – Тиране, прошло заседание так называемого «Европейского политического общества», на котором члены ЕС и страны, «стоящие на европейском пути», преимущественно обсуждали перспективы евроинтеграции и введение нового пакета против России.

В последнее время Албания нередко становится площадкой для подобных европейских междусобойчиков VIP-уровня, при этом сложная ситуация в собственном государстве местную популистскую элиту, похоже совсем не интересует.

На недавних выборах премьер-министром Албании в третий раз стал лидер социалистов Эди Рама. Поздравляя его, глава Демократической партии Косово Мемли Красничи написал что уверен в том, что тот использует свой новый мандат, чтобы еще больше приблизить Албанию к членству в Европейском союзе.