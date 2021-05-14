Ставший украинским «царем зверей» бывший клоун ударно строит свой мини-рейх

14.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

В отношении режима Зеленского в России, да и на самой Украине часто можно встретить уничижительные оценки типа «цирк», «клоунада», «95 квартал» – в общем, что-то собирательно несерьезное. Типа пресловутой «оперетки», как характеризовали герои Булгакова режим гетмана Скоропадского в 1918 году.

Между тем глаз внимательного наблюдателя обнаружит, что за последний год за ширмой веселого шапито и за красивой глянцевой картинкой для олухов ударными темпами идет строительство жесткого авторитарного режима с максимально закрученными гайками в области гражданских прав и свобод, с отсутствующей в легальном поле даже номинальной политической оппозицией, без намека на независимые СМИ с альтернативной мейнстриму повесткой, с зачищенным под ноль полем экономической конкуренции – естественно, под соусом «борьбы с олигархами».

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Смотрите сами. Начну, пожалуй, с олигархов. Буквально вчера гарант конституции поставил в себе заслугу то, что на Украине стало «на одного олигарха меньше».

«Минус Медведчук. Он был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество во вред стране. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами», – угрожает Зе-наполеончик тем, кого еще пару лет назад развлекал на корпоративах шутками ниже пояса.

И угрожает не без оснований. Потому что за распиаренной деолигархизацией стоит бизнес-план по окончательному переходу страны в режим внешнего управления, а номинальной власти – в режим колониальной администрации.

По иронии судьбы царем зверей в украинском политическом лесу стал тот, от кого меньше всего ожидали подобных замашек и наклонностей. Казавшийся вполне травоядным и безобидным бывший клоун. Которого и избрали-то во многом благодаря надеждам на то, что его президентство станет если не переходным этапом к парламентской республике, то как минимум, важность президентского поста сильно уменьшится. Многие на волне этих ожиданий даже подумывали о скором возвращении в страну.

Как выяснилось задним числом, все эти и подобные им ожидания оказались посрамлены.

В страну не только не вернулись те, кого выдавили из нее по политическим мотивам после майдана, но и к старым беглецам добавились уже новые, для эмиграции которых сейчас создаются все условия.

Вцепившись в государственный руль и распробовав власть на вкус, бывший артист разговорного жанра пошел путем всех своих предшественников – консолидируя в собственных руках все мыслимые и немыслимые рычаги влияния, ломая при этом сопротивление несогласных и попутно разнося в запале этой борьбы в щепки еще оставшиеся не разрушенными государственные институты.

В частности, именно Зеленскому выпала сомнительная честь стать могильщиком Конституционного суда. На который не покушался даже Порошенко, предпочитая работать с судьями тихо и методом пряника, а не кнута. Зеленский же помчался в атаку на суд с шашкой наголо, и после того, как распустить КСУ указом ему не дали, выместил злобу на председателе Тупицком, незаконно отстранив его от должности, распорядившись не пускать на работу и перестать платить зарплату.

Зеленского не остановило даже то, что незаконно уволенный им глава КСУ голосовал за избрание главой Суда человека, которая привела к присяге самого президента. Так что, присяга не засчитывается, и царь на Украине ненастоящий?

Аналогичным образом решается вопрос с другим неподконтрольным судом – киевским окружным апелляционным. Законопроект о ликвидации которого находится в Раде и ждет отмашки с Банковой на принятие. Притом, что по действующему закону даже обвинительные приговоры в отношении судей не дают гаранту право ликвидировать суд.

В нормальной стране это уже стало бы основанием для импичмента по обвинению в узурпации судебной власти. В нормальной стране, но не на Украине. Примечательно, что в своей войне с судами Зеленский нашел ситуативных союзников в лице прозападных грантовых активистов, с которыми теперь поет в унисон.

Оформляющийся украинский авторитаризм уничтожает еще один важный институт – гражданства. Казалось бы, основа основ. Но нет. Когда Порошенко со скандалом лишил гражданства одного-единственного Саакашвили, поднялся шум на всю страну. Тогда «гетмана» осудили, кажется, все. Сегодня при Зеленском гражданства лишают уже по спискам – конвейер при СНБО налажен – и ничего. Все молчат, как будто так и надо. Более того, пропаганда подает это как… успех в борьбе с коррупцией и контрабандой.

Законники Зеленского пошли дальше – и придумали механизм наложения санкций на собственных граждан – от «попередников» до иностранных инвесторов и просто чем-то неугодных политиков и бизнесменов. Арестовывая без суда – по простому решению СНБО чужие активы, счета в банках, отнимая собственность…

Как там говорил герой «Собачьего сердца» – отнять и поделить? Ну так вот это оно и есть. Самый громкий и показательный пример – запорожская «Мотор-Сич», которую отобрали у китайцев и теперь готовят к реприватизации. А заодно усомнились в законности ее приватизации спустя 30 лет после означенного факта.

Порошенко всего лишь молол языком про безвиз , как «акт денонсации Переяславских соглашений». А в Украине Зеленского на полном серьезе заводят дела о госизмене против тех, кто голосовал за Харьковские соглашения о продлении срока базирования ЧФ в Крыму. Приходят с обысками в Раду и вызывают на допросы депутатов прошлых созывов. И шутки остряков о пересмотре результатов Полтавской битвы или о поиске виновных в незаконном вхождении Украины в состав СССР в 1922 году уже не кажется такими уж смешными.

В каких-то сферах Зеленский всего лишь следует проторенной дорогой Порошенко. Но он идет по ней куда дальше, развивая и углубляя, доводя до абсурда инициативы предшественника. Так, созданный при СНБО Центр противодействия дезинформации можно с полным правом считать реинкарнацией порошенковского Минстеця.

Но если раньше работа по составлению пропагандистских методичек для СМИ с указанием нежелательных для употребления слов и выражений велась на общественных началах – разного рода грантоедскими конторами типа «Института массовой информации» или «Детектор медиа», то теперь, этим же самым занимаются государственные чиновники под крылом СНБО.

К своему стыду, Петр Алексеевич Порошенко относительно многого в жизни не знал, что так было можно. Каким бы он ни был патологически жадным лжецом и лицемером, все же знал берега и как мог, придерживался каких-то понятий. Старался соблюдать хотя бы формальную сторону процедур, чтобы его, вызванные политическими соображениями решения, выглядели внешне прилично.

Зеленский же в этом деле пошел дальше под лозунгом «Долой стыд!» отбросил всяческие игры в формальную законность. И теперешние решения власти укладываются в формулу: «Конституция? – Не слышал».

Так, Порошенко за свою каденцию не запретил ни одной партии. Даже КПУ не смогли толком снять с регистрации, ограничиваясь лишь недопуском ее по формальным причинам к выборам. При Зеленском прямо сейчас, в эти дни, идет судилище с целью запрета легальной Партии Шария. И скорее всего, ее таки запретят.

Порошенко только грозился лишить лицензии телеканалы. На практике же большая часть из ныне опальных каналов возникли или сменили ориентацию на оппозиционную именно при Петре Алексеевиче. Даже скандальное постановление Рады с обращением в Нацсовет о лишении лицензий каналов «112 Украина» и Ньюсван так и осталось под сукном – каналы продолжили вещание.

Обновленный канал КРТ начал вещание под занавес правления Порошенко, а прихлопнули его по щелчку из Нацсовета – при Зеленском. Так же как беззаконно выпили из эфира четыре канала Медведчука. Последний по счету – под названием Первый независимый – не продержался в эфире и двух часов. Чтобы выпилить его не понадобилось даже решения Нацсовета или СНБО – просто чья-то «невидимая рука» выключила рубильник.

Одна из новаций в «правовой державе имени Зеленского» – заочное правосудие. Даже при пресловутой «хунте» и тем более, при Порошенко, украинские суды воздерживались от того, чтобы осуждать лиц, местонахождение которых не было известно органам правосудия. Для таких лиц существовала особая процедура: Украина подавала их в международный розыск через Интерпол, который в большинстве случаев просто возвращал эти запросы назад, считая политически мотивированными. Киев кривился, но мирился.

Теперь же «слуги народа» пропихнули изменения в УПК, убирающие требование о розыске подозреваемых и обвиняемых через Интерпол, прежде чем начать специальное досудебное расследование. Достаточно будет подшить к делу статус в соцсети или данные из личной переписки – и дело в шляпе. Именно при Зеленском законодательство о мобилизации в ВСУ приобрело законченные авторитарные черты крепостного права. Принятый в марте закон предусматривает целый ворох новаций. Так, мобилизация в любые войска – от ВСУ до Нацгвардии теперь осуществляется в течение суток, простым решением президента – без необходимости собирать Раду. Что более важно – уклонистов в прямом смысле лишили куска хлеба- закон не разрешает трудоустраивать работников без военного билета. Трудовой договор без этого документа просто не подписывается.

Наконец, штрафы за нарушение правил воинского учета становятся из просто высоких, драконовскими. Например, за неявку в военкомат по повестке, несвоевременную постановку на учет, нарушение порядка сборов для резервистов, утерю военных документов или их порчу будут штрафовать на 30-50 тысяч за первое нарушение и до 105 тысяч гривен – за повторное. По сравнению с временами Порошенко – рост в 6-7 раз.

Перечислять приметы строящегося авторитаризма можно долго. И ведь это только начало.

Да, этот авторитарный режим еще не до конца оформленный. Да, он еще незрелый и рыхлый. Да, еще кое-где трепыхаются остатки независимого мнения, еще не полностью поставлены раком суды, но, как говорится, не сразу Москва строилась. Даже если этот процесс, как это происходит на Украине, идет под лозунгом «Геть вид Москвы!»