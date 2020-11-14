Стая упырей продолжает прилюдный каннибализм на могиле Джигарханяна

14.11.2020, Москва, Платон Беседин

Ушедшего из жизни актера Армена Джигарханяна, сыгравшего сотни ролей, любили все.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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Много смертей – это про год 2020-й. Возможно, самый мерзкий за… уж не знаю, и сколько лет. Вот он и косит всех подряд, этот год, отнимает людей значительного калибра. Совсем недавно с почестями похоронили Михаила Жвенецкого – а теперь вновь потеря: ушёл из жизни Армен Джигарханян. На 86-м году.

Не знаю, случайно ли его смерть совпала с трагическими событиями в Нагорном Карабахе. Думаю, что нет. Но это лишь моё частное мнение – домыслы даже.

А вот в чём я уверен совершенно точно – так это в том, что Джигарханяна любили все. Понимаю, утверждение смелое – отдаёт общностью, – но покажите мне человека, который о нём отозвался бы плохо как о артисте? Его ведь невозможно критиковать – в том числе, и потому, что Армен Борисович сыграл более 300 ролей, и если он не понравился вам в одной, то наверняка очаровал во второй, третьей, десятой.

Джигарханян был шикарен и как Артём Манвеляна в «Здравствуй, это я!», и как судья Криггс в «Здравствуйте, я ваша тетя!», и как мафиози Козюльский в «Ширли-Мырли», и даже как Тристан в «Собаке на сене». Есть такое выражение «многопрофильный актёр». Возможно, это синоним Армена Борисовича. Он не так велик, как Роберт де Ниро, к примеру, но зато куда более разноплановее. Ярче в своих постоянно сменявшихся амплуа. Ему неизменно удавалось играть на высочайшем уровне, не проседая – планка, которую не возьмут уже никогда, похоже.

Нельзя сказать, что Армен Борисович – великий актёр. Отнюдь. Но он именно что артист, которого все любили и которому удавалось всё. Причём, смотря на персонажей Джигарханяна на экране, почему-то всегда испытываешь уют. Именно это слово, да. Видишь человека, с которым ассоциируется всё доброе, созидающее и вместе с тем монументальное. Вроде дружбы народов, например.

Но вот что удивительно – Джигарханяна при всей народной любви последние годы откровенно разрывали – в него впивались, драли на клочья. Не сказать, что государство полностью обходило его стороной, как в своё время Георгия Вицина – нет, хотя и в театре (очень нервном, на самом деле), и в обществе он заслуживал лучшего положения. Последние годы Армен Борисович жил растрёпанно, бедно.

Однако главные несчастья Джигарханяну принесло российское телевидение, на котором бесконечные его жёны, любовницы, пассии – хищные, алчные – распекали Армена Борисовича, требуя и требуя снова. И сейчас, после его смерти, вся эта стая упырей продолжает прилюдный каннибализм. Да, это тот самый случай – когда телевидение убивает.

А в целом, конечно, странное время. Когда говорят не о любви, а о ненависти. Когда разбирают не творчество, а грешки и огрехи. Когда на свет натягивают тёмное полотно, чтобы рисовать на нём гадости. В этом времени всё меньше, к сожалению, места для таких людей, как Армен Джигарханян.

Но! Утешьтесь страждущие. Он просил красивую жизнь. И заслужил чистоту, а упыри пусть остаются в грязи. Армен Джигарханян – артист, которого все любили.