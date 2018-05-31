31.05.2018, Харьков, Марк Старолисов

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Стая журавлей с киевского Майдана будет «гадить» на головы харьковчан с высоты птичьего полета

Есть в Харькове площадь. На ней — здание апелляционного суда области, где политзаключенных лишают последней надежды на освобождение. Была она сначала Михайловской, потом — Руднева. Ныне пытаются приучить население к тому, что она носит имя «героев небесной сотни». А националистическая общественность решила там поставить свой памятник – этим самым «героям» – и провела конкурс.

Итак, они предоставили победителя и его проект. Сначала было двадцать эскизов, потом осталось восемь, а в конце концов нашелся один. Это некий Александр Грешнов, постоявший на киевском майдане и отравившийся его миазмами, похоже, гораздо серьезней, чем все Скрипали — «Новичком».

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Вот как он сам рассказывает о своем детище: «Почему журавль, просто эмоционально наиболее приятный на тот момент символ, который лег в основу всей конструкции. Количество птиц равно количеству погибших Героев Небесной Сотни. Форма такая острая, потому что ощущения и эмоции были достаточно резкие и острые. Поэтому меня не пугало наличие острых углов во всей конструкции».

Проще говоря, на столбах он хочет развесить с помощью канатов более сотни моделек, которые, по словам жюри, «улетают на небеса и оставляют память о героической борьбе за независимость и свободу Украины». Клин явно не журавлей — то ли птеродактилей, то ли рукокрылых вампиров закрепят на столбах, на высоте от 8,5 до 11 метров на площади в 150 на 150 метров, что создаст ощущение, будто птицы парят в воздухе, а под ними – пустота.

Журавли в наших краях ассоциируются не с борцами за враждебные нашему региону ценности, а с пронзительной советской песней на стихи Расула Гамзатова. Так вот, напомню, солдаты, о которых там поётся, погибли, в том числе, и от рук идейных предшественников майдановцев — бандеровцев. Уже сейчас острые на язык местные жители замечают, что под этой стаей летучих тварей нужно проходить под зонтиком или в широкополой шляпе — ведь любая небесная банда имеет свойство гадить на людей с высоты и совершенно не желает думать о тех, кто под ними.

Для того, чтобы установить это детище архитектора Грешнова, надо капитально переделать фонтан, построенный еще в советские времена и отреставрированный нынешними городскими властями. «Основная идея – убрать бордюры, второе – оставить воду и достаточное количество газонов, потому что это пространство должно обрести человечность, — рассказывает Грешнов. — Человек должен получить удовольствие и прийти еще раз. Каждое дерево мы сохранили, так совпало, что на площади их почти сто. Вокруг газонов будут лавочки, для людей мы создаем комфортное понятное пространство». То есть зачистить площадь от всех привычных горожанам знаков, как уже убрали памятник и надгробие большевику Руднева (могила оказалось пустой).

По словам «активистов» из жюри, они собираются привлекать специалистов, в том числе зарубежных, которые помогут устранить возможные недостатки проекта и усовершенствовать его. Окончательную концепцию нацики планируют подготовить до конца года и определиться со сметой. И уже полностью готовый проект покажут городским властям, но отмечают, что уже ведут переговоры по поводу изменения архитектурной концепции площади. Остается лишь надеяться, что у команды мэра Кернеса хватит вкуса и смелости отказать всей этой пришлой стае повесить над головами харьковчан свой, так сказать, креатив. Ведь горисполком никакого конкурса на эту тему не проводил.

А вот чего не хватает на площади, так это восстановленной после взрыва Михайловской церкви. А ведь она там, за зданием суда, была с 1663 года, стояла за зданием суда и ее недостает. И если ее вновь построят и передадут канонической епархии, то этим шагом уж точно никто не нагадит в душу местным жителям.