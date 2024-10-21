Стефанчук едва не похудел, унижаясь в Литве с «планом перемоги» Зеленского

Константин Серпилин.  
21.10.2024 16:57
  (Мск) , Вильнюс
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Литва, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук презентовал в литовском Сейме «план перемоги» Зеленского.

Киевский боров кратко пробежался по пяти пунктам плана, попросил его поддержать и воплотить в жизнь – и большую часть своего выступления бессовестно клянчил «допомогу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук презентовал в литовском Сейме «план перемоги» Зеленского. Киевский боров...

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Он назвал литовский парламент «образцом демократии», поздравил с первым туром выборов и выразил надежду, что новый состав будет поддерживать Киев не хуже уходящего.

«Мы очень вас просим поспособствовать увеличению и ускорению военной поддержки, я благодарен «Сеймасу» за призыв к партнёрам и правительствам членов ЕС, НАТО и других увеличить эту помощь до, как минимум, 0,25% ВВП. Второе, одним из главных приоритетов является система ПВО, и нам надо, в конце концов, закрыть небо над Украиной и защитить мирных граждан Украины.

Прошу вас поспособствовать предоставлению разрешения соседним с Украиной странам ЕС и НАТО сбивать вражеские ракеты, которые достигают западных границ нашей страны.

Следующее, просим помочь снять любые ограничения на предоставление и использование Украиной дальнобойного оружия для поражения военных объектов и целей на территории РФ.

Кроме того, нам нужны самолёты-истребители и обученные пилоты. Мы ожидаем дополнительные решения о поставках F-16 и других самолётов-истребителей, переговоры о чём уже ведутся. С учётом приближения зимы и усиления атак России на критическую инфраструктуру, мы нуждаемся в максимальной поддержке энергетического сектора Украины», – вещал Стефанчук.

Отдельно он «очень попросил» продолжать «убеждать партнёров в необратимости пути Украины в ЕС и НАТО, что для нас сейчас критически важно».

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