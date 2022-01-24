Стефанчук: На Украине достаточно оружия и без зарубежной помощи

Помощь Запада по вооружению ВСУ, в первую очередь, демонстрирует солидарность зарубежных стран с Украиной и поднимает боевой дух.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается оружия, я общался на выходных с министром обороны, меня заверили в том, что всё необходимое для любого варианта сценариев на Украине есть. Одновременно мы высоко ценим ту помощь, которая оказывается нашими зарубежными партнёрами. Потому что вопрос даже не в передаче этого оружия, потому что вы понимает, что передача оружия – это акт поддержки Украины и украинского народа. Это в первую очередь надо считать так.

Поэтому я очень благодарен всем странам, всем партнёрам, которые таким образом проявляют солидарность с Украиной. И мы принимаем эту помощь с благодарностью, но ещё раз скажу, что полагаться мы должны исключительно на себя, на свои силы», – заявил Стефанчук.