Стефанчук умоляет Литву вписать Украину в семилетний план евробюджета – как «страну ЕС»

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Пока в Европарламенте председательствует Венгрия, Украине лучше особо не отсвечивать и сосредоточиться на внутреннем законодательстве в ожиданиях 2027 года, когда будет главенствовать Литва.

Об этом на брифинге в литовском Сейме заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока Венгрия главенствует в ЕС, мы с коллегами-парламентариями делаем свою домашнюю работу. Мы просто спокойно голосуем те законодательные акты, которые приближают Украину к ЕС и приближают наше законодательство в соответствие с acquis communautaire. Что касается следующего председательства Польши с 2025 года, я думаю, что это будет существенная активация продвижения Украины на пути к ЕС, я думаю, мы так же сделаем по максимуму всё необходимое. И, честно говоря, я очень надеюсь на 2027 год, когда председательствовать будет Литва в ЕС. У нас там очень большие планы», – трепался Стефанчук.

Он не преминул использовать возможность лишний раз попросить денег.

«Сегодня Европарламент рассматривает следующий семилетний план ЕС. И я уже очень просил наших коллег-парламентариев на уровне наших друзей уже учесть то, что Украина хочет видеть своё место в следующем семилетнем плане бюджетирования в ЕС как член Европейского Союза», – распустил губы спикер Рады.