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Депутат от Левой партии Германии Серен Пеллман раскритиковал пафосное заявление партии ХДС по поводу 35-летия падения Берлинской стены

Об этом он заявил на заседании Бундестага, посвященного этому событию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В заявлении ХДС мы видим снова заявления о рае, который открылся восточным немцам после перемен. Любой, кто был свителем 1990-х годов знает это лучше. За «свободой для миллионов» последовали неопределенность и безработица. Их роль в процессе объединения остается недооцененной из-за последствий структурных преобразований, с которыми они не смогли справиться за 35 лет», – сказал Пеллман.

Он констатировал, что разделение между восточной и западной Геманиями до сих пор сохраняется.

«Посмотрите на различия в заработной плате, пенсиях, количестве занимаемых руководящих должностей, а также в богатстве и бедности. Разделение между востоком и западом все еще сохраняется. Многие восточные немцы справедливо требуют большего признания и уважения их работы и жизненных достижений как времен ГДР, так и 35 последующих лет», – призвал Пеллман.