Стена не исчезла: Германия все еще разделена – депутат Бундестага

Елена Острякова.  
11.11.2024 22:59
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Дискриминация, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


Депутат  от Левой партии Германии Серен Пеллман раскритиковал пафосное заявление партии ХДС по поводу 35-летия падения Берлинской стены

Об этом он заявил на заседании Бундестага, посвященного этому событию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат  от Левой партии Германии Серен Пеллман раскритиковал пафосное заявление партии ХДС по поводу 35-летия...

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«В заявлении ХДС мы видим снова заявления о рае, который открылся восточным немцам после перемен. Любой, кто был свителем 1990-х годов знает это лучше. За «свободой для миллионов» последовали неопределенность и безработица. Их роль в процессе объединения остается недооцененной из-за последствий структурных преобразований, с которыми они не смогли справиться за 35 лет», – сказал Пеллман.

Он констатировал, что разделение между восточной и западной Геманиями до сих пор сохраняется.

«Посмотрите на различия в заработной плате, пенсиях, количестве занимаемых руководящих должностей, а также в богатстве и бедности. Разделение между востоком и западом все еще сохраняется. Многие восточные немцы справедливо требуют большего признания и уважения их работы и жизненных достижений как времен ГДР, так и 35 последующих лет», – призвал Пеллман.

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