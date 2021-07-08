«Стена» не спасёт Литву от мести Лукашенко

08.07.2021, Минск, Артём Агафонов

Поток нелегальных мигрантов, направляющихся через территорию Белоруссии в Литву, бьет все рекорды. В среднем за день в приграничных районах Литвы сейчас задерживают намного больше нелегалов из Ирака и прочих ближневосточных и африканских стран, чем раньше задерживали за год.

Нехарактерные для этих мест темнокожие мужчины уже не скрываясь ходят по белорусским приграничным дорогам. С начала года литовцы уже задержали около полутора тысяч человек, и каждый день эта цифра растет в среднем на сотню. Сколько переходит границу необнаруженными – не известно. Очень может быть, что по Литве уже ходят тысяч пять незваных гостей с юга.

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Власти в Минске особо и не скрывают, что помогли им там оказаться. Лукашенко уже давно говорил, что ответом на санкции станет ослабление контроля за нелегальной миграцией, потоками контрабанды, наркотиков и расщепляющихся материалов.

Тогда же между Минском и Багдадом стали по нескольку раз в неделю курсировать «Боинги», наполненные крепкими молодыми мужчинами. Решать проблему миграции белорусская сторона не собирается. Наоборот, Белоруссия спешно вышла из соглашения о реадмиссии (возврат нелегалов) с ЕС, а местные пропагандисты постят шуточки на тему переполненной неграми Литвы.

Литва в связи с миграционным кризисом уже ввела на всей своей территории чрезвычайное положение, пригласила соседей патрулировать границу и начала строить новый лагерь беженцев на 1000 человек. Лагерь – мера временная и несерьезная. При нынешних темпах миграции по одному такому лагерю нужно строить каждую неделю-две. А, учитывая то, что климат в Литве не тот, к которому привыкли «гости», скоро придется вместо палаточных лагерей, строить что-то более капитальное. В общем, миграционный кризис уже здорово сотрясает литовское общество, и дальше будет только хуже.

Еще одна мера по борьбе с миграцией – строительство стены на литовско-белорусской границе. Совсем, как у Трампа с Мексикой. С этой идеей еще месяц назад выступил глава литовского парламентского комитета национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас, однако тогда он не нашел поддержку руководства страны. Сейчас уже эту идею поддержала премьер Ингрида Шимоните.

По своей протяженности стена Шимоните будет лишь немного уступать трамповской. Строить ее планируется на протяжении всей длины границы, а это целых 678 километров. У Литвы уже есть опыт такого отгораживания. В 2017 литовцы уже построили забор на границе с Россией. Строительство заняло полгода, стоило 1,3 миллиона евро, и на выходе получился довольно хлипкий двухметровый забор с колючей проволокой, длиной 44 километра, который остановит разве что заблудившегося грибника.

В этот раз проблема серьезнее, и уже известно, что сооружение тоже будет серьезным. Вместо заурядной «колючки» поверху будет натянута «спираль Бруно». Согласен, штука неприятная, и запутаться в такой не пожелаю и врагу. Такую часто можно увидеть поверх забора режимных объектов, но она является лишь частью защитного периметра. Да и желающих лазить за забор какой-нибудь воинской части или исправительного учреждения обычно не так уж много. Чего не скажешь о белорусско-литовской границе, которая пользуется сейчас ажиотажным спросом.

Учитывая то, что по слухам за один такой «Тур в ЕС» мутные белорусские турфирмы получают от 5 до 15 тысяч долларов, препятствием для «туристов» такая стена точно не станет. Как минимум, приставную лестницу они точно найдут.

В общем, до «стены Трампа» литовцам далеко. Тут уместнее вспомнить «стену Яценюка». Строить будут долго и дорого. Эффективность сооружения заведомо близка к нулю. Разумеется, Евросоюз – не Украина, и что-нибудь будет построено, но и местное начальство в накладе не останется.