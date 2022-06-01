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Новости Украины

Киевская городская военная администрация показала, как укрепляют украинскую столицу, чтобы обезопасить ее от возможного нового наступления российских войск.

Об этом сообщает Telegram КГВА.

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«Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника. К встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным», – говорится в сообщении.

Ранее глава теробороны Днепропетровской области и местный олигарх-рейдер Геннадий Корбан призвал руководство левобережных областей Украины отложить инт риги и строить глубоко эшелонированную оборону от русских.

Видимо, предыдущий опыт «стены Яценюка», оказавшейся лишь способом распила бюджетных средств вороватыми чиновниками, ничем у не научил украинцев, которые так и не поняли, что рытье канав и ям не остановит российскую армию, если той отдадут приказ идти на Киев.