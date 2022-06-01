«Стена Яценюка» ничему не научила: у Кличко снова роют ямы на случай наступления русских

01.06.2022  09:12 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров:
 
Дзен, Киев, Местная власть, Общество, Пропаганда, Украина
Новости Украины

Киевская городская военная администрация показала, как укрепляют украинскую столицу, чтобы обезопасить ее от возможного нового наступления российских войск.

Об этом сообщает Telegram КГВА.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника. К встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным», – говорится в сообщении.

Ранее глава  теробороны Днепропетровской области  и  местный олигарх-рейдер Геннадий Корбан призвал руководство левобережных областей Украины отложить инт риги и строить глубоко эшелонированную оборону от русских.

Видимо, предыдущий опыт «стены Яценюка», оказавшейся лишь способом распила бюджетных средств вороватыми чиновниками, ничем у не научил украинцев, которые так и не поняли, что рытье канав и ям не остановит российскую армию, если той отдадут приказ идти  на Киев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть