«Стена» на границе Украины с Россией, которую построил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, оказалась метровым заборчиком в два ряда колючей проволоки.

Соответствующий сюжет опубликовали в YouTube-канале «Правовой контроль», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время очень активно обсуждается, что будет новое вторжение со стороны России в Украину. Даже сам президент Зеленский допустил возможную аннексию Харькова.

Хотим напомнить, что в Харьковской и Луганской областях украинская сторона построила новую границу, которая отделила нас от России, в народе ее именуют – «Стена Яценюка», – говорится в сюжете.