«Стена Яценюка» за миллиард гривен оказалась полуметровым проволочным забором

01.02.2022  19:46 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

«Стена» на границе Украины с Россией, которую построил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, оказалась метровым заборчиком в два ряда колючей проволоки.

Соответствующий сюжет опубликовали в YouTube-канале «Правовой контроль», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стена» на границе Украины с Россией, которую построил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, оказалась метровым...

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«В последнее время очень активно обсуждается, что будет новое вторжение со стороны России в Украину. Даже сам президент Зеленский допустил возможную аннексию Харькова.

Хотим напомнить, что в Харьковской и Луганской областях украинская сторона построила новую границу, которая отделила нас от России, в народе ее именуют –  «Стена Яценюка», – говорится в сюжете.

В видеозаписи видно, что «стена», на которую в своё время из украинского бюджета было выделено более миллиарда гривен, около метра в высоту. Состоит она из двух рядов колючей проволоки, натянутой между невысокими металлическими столбиками.

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