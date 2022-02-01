«Стена Яценюка» за миллиард гривен оказалась полуметровым проволочным забором
«Стена» на границе Украины с Россией, которую построил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, оказалась метровым заборчиком в два ряда колючей проволоки.
Соответствующий сюжет опубликовали в YouTube-канале «Правовой контроль», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В последнее время очень активно обсуждается, что будет новое вторжение со стороны России в Украину. Даже сам президент Зеленский допустил возможную аннексию Харькова.
Хотим напомнить, что в Харьковской и Луганской областях украинская сторона построила новую границу, которая отделила нас от России, в народе ее именуют – «Стена Яценюка», – говорится в сюжете.
В видеозаписи видно, что «стена», на которую в своё время из украинского бюджета было выделено более миллиарда гривен, около метра в высоту. Состоит она из двух рядов колючей проволоки, натянутой между невысокими металлическими столбиками.
Спасибо!
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